Ousmane Dembélé is er komende zomer niet bij op het EK. De Franse aanvaller van FC Barcelona is dinsdag aan zijn hamstring geopereerd en heeft minstens zes maanden nodig om te herstellen.

De 22-jarige vleugelaanvaller stond al sinds eind november aan de kant, nadat hij in het duel in de Champions League met zijn oude club Borussia Dortmund geblesseerd raakte.

Barcelona meldde aanvankelijk dat de Fransman zo'n tien weken aan de kant zou staan, maar door een terugslag in de revalidatie is gekozen om de aanvaller alsnog een operatie te laten ondergaan. Die is dinsdag in het Finse Turku uitgevoerd.

Bij de ingreep is schade gerepareerd aan een gescheurde pees in de hamstring in het rechterbovenbeen van Dembélé. Voor het herstel staat minimaal zes maanden, waardoor zijn seizoen er nu al op zit.

Dembélé raakte al zes keer geblesseerd

Dembélé wordt sinds zijn komst van Borussia Dortmund geplaagd door blessures. De hamstringkwetsuur was al zijn zesde sinds hij in 2017 de overstap van Duitsland maakte.

De Franse international leek op de weg terug, maar raakte vorige week tijdens een training wederom geblesseerd aan de spier.

FC Barcelona is de huidige nummer twee in La Liga. De Catalanen, die ook Luis Suárez voor lange tijd moeten missen, hebben drie punten achterstand op koploper Real Madrid.

Het EK, dat door heel Europa wordt gehouden, begint op 12 juni. Een maand later is de finale. Frankrijk zit in een groep met Duitsland, Portugal en een nog nader te bepalen tegenstander.