Marco Bizot heeft dinsdag zijn contract bij AZ met een jaar verlengd. De 28-jarige doelman ligt nu tot de zomer van 2022 vast in het AFAS Stadion.

Bizot is bezig aan een sterk seizoen. Hij kreeg in de Eredivisie nog maar negen tegendoelpunten en is daarmee achter Alisson Becker van Liverpool (zes) de minst gepasseerde keeper van Europa.

De Noord-Hollander evenaarde daarnaast in het kalenderjaar 2019 een vijftig jaar oud record van de legendarische Heinz Stuy, die als doelman van Ajax in 1971 in 31 officiële wedstrijden de nul hield.

Bizot kwam in 2017 over van KRC Genk. Hij speelde tot dusver 115 duels voor AZ. Bizot doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2011 namens SC Cambuur in het betaald voetbal. Hij was ook nog actief voor FC Groningen.

'Het gevoel is hier ultiem'

Bizot is blij met zijn nieuwe contract. "Waarom het zo goed klikt? Omdat het gevoel hier gewoon ultiem is. De connectie met de club, de fans en de omgeving. Dat is gewoon optimaal. In 2,5 jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik ben een betere keeper en een beter mens geworden."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is eveneens verheugd. "Marco doet het hartstikke goed, hij is een heel stabiele factor in team. Hij kwam al als een ervaren keeper bij ons binnen maar heeft zich nog steeds kunnen ontwikkelen. Het is echt een professional."

Bizot maakt een goede kans om komende zomer met het Nederlands elftal mee te gaan naar het EK. Hij behoort de laatste tijd steevast tot de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar wacht nog wel op zijn eerste interland.

AZ beleeft een geweldig seizoen. De Alkmaarders staan op drie punten achterstand van Ajax tweede in de Eredivisie en zitten nog zowel in het TOTO KNVB Bekertoernooi (woensdag in de kwartfinales tegen NAC Breda) als in de Europa League (eind deze maand in de tweede ronde tegen LASK Linz).