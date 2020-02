AZ moet het woensdag in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda zonder Owen Wijndal stellen. De linksback is niet fit en slaat de bekerwedstrijd over.

Trainer Arne Slot kan evenmin een beroep doen op Ron Vlaar. "In het weekend verwacht ik Owen weer terug te hebben. Over Ron durf ik dat nog niet te zeggen", zei hij dinsdag op de website van AZ.

Thomas Ouwejan krijgt door de afwezigheid van Wijndal weer een basisplaats. De linksback was vorig seizoen nog basisspeler, maar raakte die plek kwijt aan Wijndal. Ouwejan wilde in de winter nog naar PSV vertrekken, maar dat stond de clubleiding niet toe.

Centraal achterin twijfelt Slot nog of hij Ramon Leeuwin of Jordy Clasie op de plaats van Vlaar laat spelen. Stijn Wuytens is de andere centrumverdediger.

Slot overweegt niet om enkele basisspelers rust te geven tegen NAC, waardoor de Alkmaarders in de sterkst mogelijke opstelling zullen aantreden. "We stellen altijd de best mogelijke elf spelers op omdat we dit toernooi heel serieus nemen. Dat zullen we dus ook tegen NAC doen", aldus Slot.

Thomas Ouwejan krijgt door de blessure van Owen Wijndal een basisplaats. (Foto: Pro Shots)

AZ heeft getraind op strafschoppen

De trainer neemt NAC ook zeer serieus, vanwege de zege op PSV in de vorige ronde. "In de vorige bekerronde was ik onder de indruk van hoe NAC PSV uitschakelde", meldde Slot dan ook.

Wel was dat nog onder een andere trainer, want sinds kort staat Peter Hyballa voor de groep. Slot weet niet hoeveel verschil dat maakt. "Het is nog te vroeg om al te concluderen dat hij het anders doet dan zijn voorganger. Zo snel kan een trainer een ploeg niet naar zijn hand zetten."

Mocht het uitdraaien op strafschoppen, dan is AZ daar voor volgens Slot klaar voor. "We hebben erop getraind. Je probeert de penaltynemers dan gek te maken door wat op ze in te praten en kijkt hoe ze daarop reageren. Maar het is vooral een goede oefening voor Marco Bizot. Hij krijgt veel penalty’s op zich af en kan ook trainen op de nieuwe regel waarbij je niet op de doellijn moet blijven staan."

De wedstrijd in de kwartfinales van de KNVB-beker begint woensdag om 18.30 uur. Het duel staat onder leiding van Pol van Boekel.

