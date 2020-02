Daley Blind kijkt er erg naar uit om zijn rentree te maken bij Ajax. De verdediger stond de laatste maanden aan de kant met een ontstoken hartspier, maar kent geen angst voor zijn terugkeer op het veld.

De 29-jarige Blind werd in december duizelig tijdens het Champions League-duel met Valencia, waarna zijn blessure werd vastgesteld. Hij moest lang rustig aan doen en hervatte anderhalve week geleden de groepstraining.

"Ik ben totaal niet bang voor wat er ooit kan of zal gebeuren", zegt Blind tegen Ajax TV. "Ik focus me op het nu en op hoe ik me voel. En dat is goed. Als ik me laat leiden door angst, dan kom ik niet ver. In mijn hoofd zit het goed."

Hij is nog niet helemaal topfit. "In de eerste twee weken heb ik niks mogen doen, dus dan gaat het hard met je conditie. Ik merkte in het begin dat het pittig was. Het was alsof ik twee weken op het strand had gelegen in de zomer."

Blind keerde vrijdag terug in de Ajax-selectie voor het uitduel met FC Utrecht, maar die wedstrijd werd afgelast. De eerstvolgende mogelijkheid voor de rentree van de Oranje-international is woensdag, wanneer Ajax op bezoek gaat bij Vitesse in de TOTO KNVB Beker.

Daley Blind kreeg tijdens zijn herstelperiode veel steun. (Foto: Pro Shots)

'Heb me gestoord aan meningen'

Tijdens zijn herstelperiode was Blind niet blij met een aantal berichten in de media, waarin werd gesuggereerd dat zijn loopbaan weleens voorbij zou kunnen zijn.

"Het stoorde me dat mensen van buitenaf hun mening willen geven en zichzelf een podium willen geven, terwijl ze de situatie niet kennen. Het lijkt mij dat je je niet uitlaat over dingen waar je de details niet van kent", zegt hij daarover.

"Iemand die roept dat je carrière er misschien op zit, beseft niet hoe schadelijk dat kan zijn voor iemands persoonlijkheid of carrière. Uiteindelijk heb ik erom kunnen lachen, maar het heeft me wel echt gestoord."

Het kwartfinaleduel tussen Vitesse en Ajax begint woensdag om 20.45 uur. Vier dagen later komt RKC Waalwijk in competitieverband op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Speel mee met het gratis Eredivisiespel en voorspel alle uitslagen van de komende speelronde. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie