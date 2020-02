Henk ten Cate is dinsdag al na drie maanden ontslagen door de Saoedi-Arabische topclub Ittihad. De Nederlandse trainer was bezig aan zijn vijfde klus in het Midden-Oosten en zijn derde op rij.

De 65-jarige Ten Cate presteerde matig met Ittihad, dat slechts één van de laatste tien wedstrijden won. Een 1-2-nederlaag tegen nummer veertien Damac FC van maandag leidde tot zijn ontslag. De Nederlandse assistent-trainer Piet Hamberg neemt de taken van Ten Cate voorlopig over.

Negenvoudig landskampioen Ittihad, waarvoor onder anderen oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi en oud-Vitessenaar Wilfried Bony spelen, staat teleurstellend twaalfde in de Saoedische competitie.

Ten Cate stond in het Midden-Oosten recent al aan het roer bij Al Wahda en Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. In het verleden was hij ook trainer van Shabab Al Ahli, eveneens uit de Emiraten, en het Qatarese Umm Salal.

Verder was Ten Cate als hoofdcoach werkzaam bij onder meer Ajax, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en NAC Breda en als assistent-trainer bij FC Barcelona en Chelsea.