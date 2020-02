Henk ten Cate is dinsdag al na drie maanden ontslagen bij topclub Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië. De Nederlandse trainer was bezig aan zijn vijfde klus in het Midden-Oosten en zijn derde op rij.

De 65-jarige Ten Cate presteerde matig met Al-Ittihad, dat slechts één van de laatste tien wedstrijden won. Een 1-2-nederlaag tegen nummer veertien Dhamk FC van maandag leidde tot zijn ontslag.

Negenvoudig landskampioen Al-Ittihad, waar onder anderen oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi en oud-Vitessenaar Wilfried Bony spelen, staat slechts twaalfde in de Saoedische competitie.

Ten Cate stond in het Midden-Oosten recent al aan het roer bij Al-Wahda en Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. In het verleden was hij ook trainer van Al-Ahli, eveneens uit de Emiraten, en het Qatarese Umm-Salal.

Verder was Ten Cate als hoofdcoach werkzaam bij onder meer Ajax, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam, NAC Breda en als assistent bij FC Barcelona en Chelsea.