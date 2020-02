Jürgen Klinsmann vertrekt al na 2,5 maand als trainer van Hertha BSC. De voormalige bondscoach van Duitsland heeft dinsdag besloten op te stappen bij de club van Karim Rekik en Javairô Dilrosun, die strijdt tegen degradatie uit de Bundesliga.

Klinsmann ging op 27 november vorig jaar aan de slag bij Hertha, waar hij al in de raad van commissarissen zat. Hij was de opvolger van de Kroatische trainer Ante Covic, die ook maar vijf maanden trainer was van de Berlijnse club.

De 55-jarige Klinsmann tekende een contract tot het einde van het seizoen, maar na 76 dagen is de samenwerking al voorbij omdat de Duitser vertrouwen mist binnen de club.

"Als trainer heb ik het vertrouwen van iedereen binnen de club nodig. Eenheid, samenhang en focus zijn de belangrijkste elementen, vooral in een strijd tegen degradatie", schrijft Klinsmann in een verklaring op Facebook.

"Als die voorwaarden geen zekerheid zijn, kan ik mijn potentieel als trainer niet benutten en kan ik mijn taken niet uitvoeren. Daarom heb ik besloten op te stappen als trainer en me weer te richten op mijn taken bij de raad van commissarissen."

Jürgen Klinsmann tijdens de 0-4-nederlaag vorige maand tegen Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Hertha spendeerde flink in de winterstop

De oud-spits van onder meer Internazionale, Tottenham Hotspur en Bayern München zat drie jaar zonder club of land toen hij bij Hertha tekende. Hij werd eind 2016 ontslagen als bondscoach van de Verenigde Staten en stond eerder aan het roer bij Duitsland (2004-2006) en Bayern (2008-2009).

Hertha is na 21 speelrondes de nummer veertien van de Bundesliga. De club uit Berlijn pakte na de winterstop zeven punten uit vijf competitieduels en staat zes punten boven de degradatieplekken.

'Die Alte Dame' trok in de winterse transferperiode ruim 75 miljoen euro uit voor versterkingen in de strijd tegen degradatie. Zaterdag is hekkensluiter Paderborn de volgende tegenstander en het is nog niet bekend wie dan als (interim-)trainer van Hertha op de bank zal zitten.

