De zoon van voetbalicoon Pelé heeft in een interview gezegd dat het niet zo goed gaat met zijn vader. De legendarische Braziliaan komt zijn huis amper uit en voelt zich zowel fysiek als mentaal niet goed.

"Qua mobiliteit is hij behoorlijk kwetsbaar en dat maakt dat hij in een soort depressie zit. Hij komt nog amper buiten", zegt de zoon van de inmiddels 79-jarige Pelé in een interview met Globo Esporte.

"Maar denk je eens in: hij was de koning en een imposant figuur en nu kan hij amper nog lopen. Hij schaamt zich ervoor en wil niet zo gezien worden. Het maakt hem terughoudend. Hij wil praktisch niets doen waarvoor hij zijn huis moet verlaten."

Recent onderging Pelé een operatie aan zijn heup, maar dat heeft de situatie van de Braziliaan er niet beter op gemaakt. "Hij is behoorlijk fragiel. Hij heeft een nieuwe heup gehad, maar is daar nooit echt goed van hersteld."

Pelé heeft al langer gezondheidsproblemen

Pelé had de laatste jaren meermaals problemen met zijn gezondheid. Zo werd hij geopereerd aan zijn prostaat, wervelkolom en dus zijn heup en belandde hij in april vorig jaar in het ziekenhuis wegens een urineweginfectie.

In zijn loopbaan kwam Pelé 93 keer uit voor het Braziliaanse elftal, waarmee hij in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen werd. Met 77 treffers is 'O Rei' ('De Koning') topscorer aller tijden van zijn land.

De oud-speler van het Braziliaanse Santos en het Amerikaanse New York Cosmos, die vaak in één adem wordt genoemd met Johan Cruijff en Diego Maradona, speelde in zijn carrière 1.363 wedstrijden en scoorde daarin liefst 1.281 keer.