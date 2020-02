Mitchell van der Gaag wil de pijnlijke 7-2-nederlaag van Jong Ajax bij Jong FC Utrecht niet toeschrijven aan keeper Bruno Varela. De coach van de Amsterdammers zag zijn ploeg maandag mede door blunders van de Portugese keeper verliezen.

"Ik heb meer naar het hele team gekeken. Bruno zal er net als de andere jongens niet erg prettig bij hebben gezeten in de kleedkamer. We hebben met zijn allen een heel slecht gevoel", aldus een boze Van der Gaag tegen FOX Sports.

"Het is dramatisch als je je gewillig naar de slachtbank laat leiden en individueel én als team opgeeft. Het is Ajax-onwaardig en we hebben - nadrukkelijk met zijn allen - een absolute wanprestatie geleverd."

Halverwege was het nog 'slechts' 2-0 voor Jong FC Utrecht. Bij drie treffers van de thuisploeg ging Varela in de fout en ook bij sommige andere doelpunten zag de Benfica-huurling er niet heel goed uit.

Varela blunderde onder toeziend oog van Erik ten Hag. De trainer van het eerste elftal van Ajax moet volgende week in de Europa League tegen Getafe voor een andere keeper dan André Onana kiezen, want de Kameroener is geschorst.

'Het werd alleen maar slechter'

Van der Gaag, die een goed seizoen kent met Jong Ajax, snapt niets van het niveau dat zijn ploeg liet zien. Hij vergeleek de zeperd met een nederlaag van eerder dit seizoen.

"We verloren in het begin van het seizoen met 3-2 bij De Graafschap, maar dat was verder prima; we hebben toen keihard gewerkt en goed gespeeld", zei hij. "Vandaag werd het na het eerste kwartier alleen maar slechter."

Ondanks de zware nederlaag is Jong Ajax nog de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten achterstand op koploper SC Cambuur. Volgende week komt nummer zes NAC Breda naar Amsterdam.

