Jong Ajax heeft maandag een zeer pijnlijke nederlaag geleden in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers verloren mede door een zwak keepende Bruno Varela met liefst 7-2 op bezoek bij Jong FC Utrecht.

Varela ging zwaar in de fout bij de 2-0 (onder de bal door bij een hoekschop), de 3-0 (veroorzaken van strafschop) en de 6-1 (uitglijden bij uittrap) en ging ook niet helemaal vrijuit bij de meeste overige doelpunten.

Odysseus Velanas (twee keer), Tommy St. Jago, Jonas Arweiler, Hicham Acheffay, Justin Lonwijk en Jeredy Hilterman scoorden namens Jong FC Utrecht en Victor Jensen en St. Jago (eigen goal) namens Jong Ajax. Halverwege was het 2-0.

Varela, die in de Keuken Kampioen Divisie alleen mag spelen als twee Jong-teams tegenover elkaar staan, moet waarschijnlijk volgende week bij het eerste elftal de geschorste André Onana vervangen in de heenwedstrijd uit tegen Getafe in de Europa League.

Jong Ajax verzuimde door de afstraffing in Utrecht in het spoor te komen van koploper SC Cambuur. De kampioen van het seizoen 2017/2018, die niet mag promoveren naar de Eredivisie, heeft vier punten achterstand op de Leeuwarders.

FC Volendam wint ook niet

Concurrent FC Volendam incasseerde ook een domper. De Volendammers verspeelden vlak voor tijd een 0-1-voorsprong bij Jong AZ (1-1) en hebben daardoor net als Jong Ajax vier punten achterstand op Cambuur.

Volendam leidde lang met 0-1 door een vroeg doelpunt van Nick Doodeman, maar kreeg in de 88e minuut alsnog de 1-1 te verwerken van Ferdy Druijf. Het duel lag in de eerste helft een tijdje stil vanwege onweer.

Een andere concurrent, De Graafschap, profiteerde optimaal van de uitglijders van Jong Ajax en FC Volendam en kwam in punten gelijk met beide clubs. De Doetinchemmers bogen in de slotfase een 2-1-achterstand om in een 2-3-zege bij Jong PSV.

De Graafschap kwam tot twee keer toe op achterstand. Yorbe Vertessen en Sekou Sidibe troffen doel voor Jong PSV en Mohamed Hamdaoui tussendoor voor De Graafschap. Ralf Seuntjens en Branco van den Boomen lieten in de laatste paar minuten de bezoekers ontsnappen.

