Piet Velthuizen speelt de rest van dit seizoen voor Telstar. De 33-jarige doelman, enkelvoudig international van het Nederlands elftal, zat zonder club nadat zijn contract bij AZ afgelopen zomer afliep.

"Het is heerlijk om weer op het veld te staan. Het voelt echt lekker. Ik zie veel jonge gasten en ben blij om hier te zijn. Het is een warme club", zegt Velthuizen, die maandag voor het eerst meetrainde met Telstar, tegen het Noord-Hollands Dagblad.

Velthuizen gold in het verleden als een groot talent. Hij debuteerde in 2006 namens Vitesse in het betaald voetbal en kwam in 2009 voor de eerste en enige keer uit voor Oranje, in het met 3-0 gewonnen oefenduel in Enschede met Japan.

De Nijmegenaar verruilde in 2010 Vitesse voor Hércules Alicante, keerde een seizoen later alweer terug in Arnhem en was vervolgens ook nog actief voor Hapoel Haifa, Omonia Nicosia en AZ, waar hij genoegen moest nemen met een reserverol.

"Aan het begin heb ik clubs afgewezen omdat ik op een hoger niveau wilde spelen. Inmiddels ben ik op een punt gekomen dat geld of niveau niet meer belangrijk is. Ik wil gewoon lekker op het veld staan met andere jongens", aldus Velthuizen.

Velthuizen krijgt basisplaats bij Telstar

Velthuizen is bij Telstar wel verzekerd van een basisplaats. Hij zal de plek innemen van Sven van der Maaten, die het hele seizoen al onder lat stond, maar nu geslachtofferd wordt door trainer Andries Jonker.

"Sven is een prima doelman, helaas is hij er niet ingeslaagd om het niveau dat hij op trainingen haalt te benaderen in wedstrijden. Het is voor Piet een kans om zich weer te laten zien en Telstar krijgt er een zeer ervaren doelman bij", aldus Jonker.

Telstar verloor afgelopen vrijdag met Van der Maaten op doel nog in eigen huis met liefst 1-7 van NEC. De ploeg gaat aankomende vrijdag op bezoek bij FC Volendam en dan maakt Velthuizen dus wellicht voor het eerst zijn opwachting.

Na 25 speelrondes bezet Telstar met 36 punten de tiende plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie, waarmee het nog volop in de race is voor een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

