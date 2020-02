Ajax kan naar verwachting twee maanden niet beschikken over Joël Veltman. De verdediger moet geopereerd worden aan zijn rechterknie.

Veltman liep zijn blessure vorige week zondag op in de wedstrijd tegen PSV (1-0-zege). De 22-voudig international van Oranje moest al in de eerste helft naar de kant. In april 2018 scheurde Veltman zijn kruisband af in dezelfde knie. Daardoor stond de verdediger drie kwart jaar aan de kant.

De 28-jarige Veltman is dit seizoen een vaste kracht in het elftal van Erik ten Hag. De trainer wordt de laatste weken geplaagd door blessures, maar Hakim Ziyech en David Neres zijn weer op de weg terug en Daley is zelfs klaar voor zijn rentree.

Net als Veltman raakten ook Ryan Babel en Quincy Promes geblesseerd in de topper tegen PSV. De schade bij Babel bleek gering, terwijl Promes enkele weken is uitgeschakeld met een hamstringkwetsuur.

Schuurs meest logische vervanger

Ajax moet Veltman missen in drukke weken voor de club. Woensdag spelen de Amsterdammers in de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse (uit), zondag is er voor de koploper een Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (thuis) en volgende week donderdag staat er een Europa League-duel met Getafe (uit) op het programma.

De meest logische vervanger van Veltman is Perr Schuurs, die Veltman al verving tijdens de topper tegen PSV en in november tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Lille.

