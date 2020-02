De KNVB heeft nog geen nieuwe datum voor de afgelaste Eredivisie-duels FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord van zondag. Doordat Ajax en AZ nog actief zijn in de TOTO KNVB Beker en de Europa League, is het schema mogelijk tot eind maart gevuld met doordeweekse wedstrijden.

"Het wordt een hele puzzel, onze competitieleider Heinrich Welling kijkt er momenteel naar", zegt een woordvoerder van de KNVB tegen NU.nl. "Het is wenselijk om de wedstrijden zo snel mogelijk in te halen. Maar als er geen ruimte is, dan is er geen ruimte."

De KNVB hanteert als stelregel dat er minimaal 48 uur rust tussen twee duels moet zitten. Daardoor is het in theorie mogelijk om bijvoorbeeld op zaterdag, dinsdag, donderdag en zondag vier duels in acht dagen te spelen. Een dergelijke optie wil de bond niet bij voorbaat uitsluiten.

Het lijkt waarschijnlijker dat de KNVB wacht met het vaststellen van een nieuwe datum tot Ajax en AZ uitgeschakeld zijn in de TOTO KNVB Beker of Europa.

Nadeel wel is dat FC Utrecht en Feyenoord ook nog actief zijn in de KNVB-beker. Daardoor is de kans zeer groot dat enkele van de vier betrokken clubs geen inhaalwedstrijd kunnen spelen in de eerste week van maart, als de halve finales van het toernooi op het programma staan.

De overige twee duels van zondag die zijn afgelast, worden dinsdag ingehaald. FC Emmen-FC Twente begint om 18.30 uur en de aftrap van Sparta Rotterdam-ADO Den Haag is om 20.45 uur.

Midweeks programma Ajax en AZ komende weken Woensdag 12 februari: AZ-NAC Breda, Vitesse-Ajax (KNVB-beker)

Donderdag 20 februari: AZ-LASK, Getafe-Ajax

Donderdag 27 februari: LASK-AZ, Ajax-Getafe

Dinsdag 3, woensdag 4 of donderdag 5 maart: halve finales KNVB-beker mogelijk met Ajax, AZ, Feyenoord en FC Utrecht.

Donderdag 12 maart: Heenwedstrijden achtste finales Europa League, mogelijk met Ajax en AZ

Donderdag 19 maart: Terugwedstrijden achtste finales Europa League, mogelijk met Ajax en AZ

Donderdag 26 maart: interland Nederland-Verenigde Staten

