Dele Alli heeft maandag zijn excuses aangeboden voor een filmpje dat hij eerder op sociale media plaatste. Daarin maakte de middenvelder van Tottenham Hotspur een grapje over het nieuwe coronavirus.

"Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor de video die ik op Snapchat heb gezet", zegt Alli in een video op het Chinese sociale medium Weibo. "Het was niet grappig, dat realiseerde ik me al snel en toen heb ik de video meteen verwijderd."

Op de bewuste video droeg Alli een mondkapje op een luchthaven. De Engels international filmde een man met een Aziatisch uiterlijk en vervolgens een flesje handzeep, waarbij de 23-jarige middenvelder schreef: "Dit virus zal sneller moeten zijn om mij te pakken te krijgen."

"Ik heb mezelf en de club een slechte dienst bewezen", zegt Alli in zijn excuusvideo. "Ik wil niet dat jullie hierdoor een slechte indruk van mij krijgen."

Alli betreurt het vooral dat hij grappig probeerde te zijn over een virus dat inmiddels ruim achthonderd mensen het leven kostte. "Dit is iets waar je geen grappen over hoort te maken. Ik stuur iedereen in China mijn liefde en bid voor jullie."

De spelers van Tottenham genieten van een korte vakantie tijdens de winterstop in Engeland. Zondag hervat de ploeg van manager José Mourinho de Premier League met een uitwedstrijd tegen Aston Villa.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League