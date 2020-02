Stefan de Vrij is dolgelukkig met het belangrijke doelpunt dat hij zondag in de derby van Milaan maakte. De verdediger van Internazionale droeg met een prachtige treffer bij aan een 4-2-overwinning op AC Milan.

Inter stond bij rust mede door een goal van Zlatan Ibrahimovic met 0-2 achter, maar draaide dat na rust om. In de zeventigste minuut zorgde De Vrij bij een corner met een knappe kopbal in de verre hoek voor de belangrijke 3-2.

"Het zorgde voor een ongelooflijke emotie en een onvergetelijke herinnering. Scoren in de derby en dan ook nog winnen, dat is ongelooflijk", aldus een euforische De Vrij.

"Deze overwinning geeft veel voldoening, al weten we dat er ruimte is voor verbetering. Voor rust speelden we slecht en stonden we terecht achter, maar we hebben op karakter gewonnen. Op naar de volgende wedstrijd."

De 28-jarige De Vrij maakte zijn tweede doelpunt van het seizoen voor Inter, waar de oud-Feyenoorder achterin onomstreden is. Bij het Nederlands elftal moet hij Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt voor zich dulden.

Conte blij met 'speciale avond'

Ook Antonio Conte, de trainer van Internazionale, vond de overwinning op stadgenoot AC Milan bijzonder. "Het was een speciale avond, ook omdat we in de eerste helft nog grote problemen hadden", aldus de Italiaan.

"Na rust hoefde ik nog amper te coachen. Mijn spelers wisten wat eraan schortte en zetten hoog druk. Ze speelden niet alleen met hun benen, maar ook met hun hoofd en met hun hart."

De strijd om de landstitel is vooralsnog spannend in Italië. Na 23 speelrondes hebben koploper Inter en Juventus allebei 54 punten en geeft nummer drie Lazio slechts een punt toe.

