Frenkie de Jong is blij met zijn doelpunt en de overwinning van FC Barcelona op bezoek bij Real Betis (2-3). De Oranje-international merkt dat de Spaanse topclub in een wat moeizame periode langzaamaan de weg omhoog vindt.

Tegen Betis zorgde De Jong vroeg in de wedstrijd voor de gelijkmaker door de bal na een wippertje van Lionel Messi knap te controleren en in de korte hoek raak te schieten.

De zege volgde na een 1-0-nederlaag bij Athletic Club in de Copa del Rey. "In Bilbao speelden we ook al goed, maar verloren we vlak voor tijd. We worden langzaam maar zeker steeds beter", aldus De Jong na de overwinning in Sevilla.

De middenvelder was ook te spreken over zijn eigen spel. "Ik weet niet of dit mijn beste wedstrijd was, maar ik speelde in ieder geval beter dan in de vorige twee wedstrijden."

Na de treffer van De Jong kwam Betis opnieuw op voorsprong, maar dankzij goals van Sergio Busquets en Clément Lenglet won Barcelona alsnog. Bij beide doelpunten gaf Messi opnieuw de assist.

De Jong tevreden met rol die hij krijgt

De 22-jarige De Jong speelt bij Barcelona iets aanvallender dan hij in zijn tijd bij Ajax gewend was. De middenvelder heeft echter geen problemen met de rol die coach Quique Setién hem geeft.

"Ik speel gewoon als middenvelder, maar afhankelijk van het spel van de tegenstander zet ik druk naar voren en probeer ik meer in de buurt van het doel te komen", zei hij.

Trainer Setién was eveneens blij met wat Barcelona liet zien tegen Betis. "We kunnen ons aan deze overwinning vasthouden, want Betis is een ploeg van hoog niveau. We hadden vooral na rust de controle en hebben nooit opgegeven."

Barcelona staat in La Liga tweede achter rivaal Real Madrid en speelt zaterdag thuis tegen Getafe, de tegenstander van Ajax in de Europa League. Een week later komt Eibar naar Camp Nou.

