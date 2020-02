Stefan de Vrij heeft Internazionale zondag met een doelpunt aan een 4-2-overwinning geholpen in de stadsderby tegen AC Milan. Dankzij de zege nemen de 'Nerazzurri' tevens de koppositie in de Serie A over van Juventus.

De Vrij bezorgde Inter twintig minuten voor tijd de 3-2-voorsprong. De Oranje-international kopte de bal uit een corner prachtig in de kruising en maakte zijn tweede competitietreffer van dit seizoen.

Halverwege stond Milan nog met 0-2 voor dankzij goals van Ante Rebic en Zlatan Ibrahimovic. Rebic opende de score kort voor rust na een kopbal van Ibrahimovic. De 38-jarige Zweed verdubbelde even later de marge met het hoofd en werd zo de oudste doelpuntenmaker in de 'Derby della Madonnina'.

Middenmoter Milan leek op weg naar de winst, maar na de onderbreking werkte Inter de achterstand in een tijdsbestek van slechts negen minuten weg via een afstandsschot van Marcelo Brozovic en een treffer van Matías Vecino. In blessuretijd bepaalde Romelu Lukaku de eindstand.

Door de overwinning heeft Inter nu evenveel punten als Juventus, dat zaterdag verrassend met 2-1 verloor bij Hellas Verona. De ploeg van coach Antonio Conte gaat aan kop dankzij een beter doelsaldo.

Uiteindelijk is het onderling resultaat bij een gelijkaantal punten doorslaggevend, maar dat gaat pas gelden als beide clubs twee keer tegen elkaar hebben gespeeld. Juventus won eerder dit seizoen met 1-2 bij Inter.

Lazio viert de overwinning op Parma. (Foto: Pro Shots)

Lazio derde op één punt van Inter en Juventus

Eerder op de dag won Lazio met 0-1 bij Parma dankzij een doelpunt van Felipe Caicedo. De Romeinen staan derde met slechts één punt achterstand op Inter en Juventus.

Napoli verloor voor de negende keer dit seizoen. Thuis tegen Lecce ging de ploeg van coach Gennaro Gattuso met 2-3 onderuit door twee goals van Gianluca Lapadula en een vrije trap van Marco Mancosu. Oud-Ajacied Arek Milik en José María Callejon waren trefzeker voor de thuisploeg.

De nederlaag tegen Lecce betekende voor Napoli, dat de vorige twee competitieduels nog had gewonnen, alweer het vijftiende puntenverlies van dit seizoen. De 'Partenopei' staan op de ranglijst slechts elfde.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A