Real Madrid heeft zondag de vijfde overwinning op rij geboekt in La Liga. 'De Koninklijke' boog tegen Osasuna een achterstand om in een 1-4-zege en breidt de voorsprong op FC Barcelona voorlopig uit.

Real kwam na een kwartier op achterstand door een treffer van Unai García. Nog voor rust bogen de bezoekers die achterstand om in een voorsprong via doelpunten van Isco en Sergio Ramos.

Isco zorgde na ruim een half uur met een volley voor de gelijkmaker en even later kopte Ramos de 1-2 binnen. De Spaanse routinier scoorde zo voor het zeventiende kalenderjaar op rij in La Liga.

In de slotfase stelde Real de drie punten veilig. Invaller Lucas Vázquez vergrootte de marge zes minuten voor tijd en Luka Jovic bepaalde in blessuretijd met een hard schot de eindstand, nadat hij vier minuten eerder was ingevallen.

Dankzij de overwinning heeft Real nu zes punten voorsprong op nummer twee Barcelona. De Catalanen gaan zondag om 21.00 uur nog wel op bezoek bij Real Betis.

