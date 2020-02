Frenkie de Jong heeft zondag met een prachtig doelpunt een belangrijke bijdrage geleverd aan een 2-3-overwinning van FC Barcelona bij Real Betis. Eerder op de dag boekte koploper Real Madrid tegen Osasuna zijn vijfde zege op rij in La Liga: 1-4.

Frenkie de Jong zorgde na negen minuten voor de 1-1 van Barcelona tegen Betis. De Oranje-international zette de aanval zelf op, nam een mooie pass van Lionel Messi vervolgens prachtig aan en werkte de bal van dichtbij binnen. Hij maakte zijn tweede competitietreffer van het seizoen.

Kort daarvoor had Sergio Canales uit een strafschop de score geopend voor Betis na hands van Clément Lenglet. Halverwege de eerste helft bracht Nabil Fekir de thuisploeg met een harde schuiver opnieuw op voorsprong, maar op slag van rust herstelde Sergio Busquets het evenwicht weer met een intikker.

Lenglet maakte een kleine twintig minuten voor tijd de winnende treffer voor Barcelona met een kopbal uit een vrije trap van Messi. De Franse verdediger kreeg zeven minuten later wel zijn tweede gele kaart. Enkele minuten eerder moest ook Betis met tien man verder door een tweede gele kaart voor Fekir.

Door de overwinning blijft nummer twee Barcelona in het spoor van Real Madrid. De achterstand van de Catalanen op de aartsrivaal blijft drie punten.

Real Madrid viert de treffer van Luka Jovic tegen Osasuna. (Foto: Pro Shots)

Real boekt vijfde overwinning op rij

Real, dat midweeks in de Copa del Rey werd verrast door Real Sociedad (4-3), kwam na een kwartier op achterstand tegen Osasuna door een treffer van Unai García. Nog voor rust bogen de bezoekers die achterstand om in een voorsprong via doelpunten van Isco en Sergio Ramos.

Isco zorgde na ruim een half uur met een volley voor de gelijkmaker en even later kopte Ramos de 1-2 binnen. De Spaanse routinier scoorde zo voor het zeventiende kalenderjaar op rij in La Liga.

In de slotfase stelde Real de drie punten veilig. Invaller Lucas Vázquez vergrootte de marge zes minuten voor tijd en Luka Jovic bepaalde in blessuretijd met een hard schot de eindstand, nadat hij vier minuten eerder was ingevallen.

Sevilla ging in blessuretijd onderuit tegen Celta de Vigo. (Foto: Getty Images)

Invaller De Jong verliest met Sevilla

Luuk de Jong slaagde er met Sevilla niet in om te winnen. De spits, die ruim een kwartier voor tijd inviel, ging met zijn ploeg met 2-1 onderuit op bezoek bij Celta de Vigo.

Sevilla ging lange tijd aan de leiding dankzij een treffer van Youssef En-Nesyri, maar gaf de overwinning in het slotkwartier uit handen. Iago Aspas tekende voor de gelijkmaker, waarna Pione Sisto in blessuretijd de winnende voor Celta maakte.

Door de nederlaag zakt Sevilla naar de vijfde plaats. De ploeg heeft evenveel punten als nummer vier Atlético Madrid, maar een minder doelsaldo.

