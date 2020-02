Bayern München en RB Leipzig hebben zondag doelpuntloos gelijkgespeeld. Beide titelkandidaten verzuimden daarmee concurrent Borussia Dortmund op een grotere achterstand te zetten.

Het duel in de Allianz Arena kwam geen moment echt op gang. Bayern had voor rust liefst 76 procent balbezit, maar deed daar niet veel mee. De grootste kans was voor Robert Lewandowski, die in de veertigste minuut een van richting veranderd schot net naast zag gaan.

Ook na de pauze bleven kansen schaars in München. De thuisploeg leek negen minuten na rust aan te mogen leggen voor een strafschop, omdat Lewandowski werd gevloerd. De Pool stond voordat de overtreding werd gemaakt buitenspel, waardoor de VAR de penalty terugdraaide.

Kort daarna kreeg Leipzig de beste mogelijkheid om de score te openen. Uit een counter legde Christopher Nkunku de bal perfect af op Timo Werner, die de bal voor het binnentikken had. De aanvaller bleek zijn vizier niet op scherp te hebben staan en schoof de bal een meter naast.

Bayern München, dat voor het eerst dit seizoen niet tot scoren kwam, blijft door het gelijkspel koploper in de Bundesliga en heeft nog altijd een punt meer dan RB Leipzig. Borussia Dortmund, dat zaterdag met 4-3 verloor van Bayer Leverkusen staat derde met 39 punten.

Nummer vier Borussia Mönchengladbach (39 punten) had bij winst op FC Köln in punten gelijk met Leipzig kunnen komen, maar die wedstrijd werd eerder op de dag afgelast vanwege storm Ciara.

Sheffield United viert de winnende treffer van John Lundstram. (Foto: Pro Shots)

Sheffield United klimt naar vijfde plaats

In de Premier League won Sheffield United de enige wedstrijd van de dag. De 'Blades' waren voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Bournemouth dankzij een late treffer van John Lundstram. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd mee bij de gasten.

Dankzij de overwinning neemt Sheffield de vijfde plaats voorlopig over van Tottenham Hotspur. De ploeg van José Mourinho heeft twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

Vanwege de storm Ciara werd de wedstrijd tussen Manchester City en West Ham United afgelast.

