De KNVB heeft voor twee van de vier wegens storm Chiara afgelaste duels van zondag een nieuwe datum vastgesteld. FC Emmen-FC Twente en Sparta Rotterdam-ADO Den Haag worden dinsdag ingehaald.

Voor de overige twee Eredivisie-wedstrijden (FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord) wordt nog een nieuwe speeldatum gezocht. Omdat Ajax en AZ nog actief zijn in de TOTO KNVB-beker en de Europa League, wordt het nog een puzzel om een nieuwe dataum vast te stelle.

Komend weekend staan de kwartfinales in de beker op het programma en op 20 en 27 februari spelen Ajax (tegen Getafe) en AZ (tegen LASK Linz) in Europees verband. Mogelijk kan er pas een nieuwe datum geprikt worden voor de uitgestelde competitieduels als Ajax en AZ uitgeschakeld zijn in de beker of Europa.

Na overleg met de clubs, gemeentes en politie kon de KNVB al wel aanstaande dinsdag als nieuwe speeldatum voor de andere twee duels bepalen. FC Emmen-FC Twente begint om 18.30 uur, de aftrap van Sparta-ADO is om 20.45 uur.

Zaterdagmiddag werd bekend dat de vier duels van zondag afgelast werden vanwege de weersomstandigheden. De KNVB zette ook een streep door het volledige amateurvoetbal van zondag.

In Engeland, België en Duitsland zijn zondag ook enkele voetbalwedstrijden afgelast wegens de storm.

