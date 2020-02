Lieke Martens heeft zondag met FC Barcelona beslag gelegd op de Supercopa de España. De international van Oranje droeg met twee assists bij aan een monsterzege op Real Sociedad: 1-10.

De 27-jarige aanvaller is pas enkele weken hersteld van een teenblessure, die haar maandenlang aan de kant hield. Ze was donderdag met een doelpunt al van waarde in de halve finales tegen Atlético Madrid (2-3).

Martens kwam tegen Sociedad niet tot scoren, maar was wel twee keer de aangever bij een doelpunt. Dat gebeurde pas diep in de tweede helft. Ze gaf de voorzet bij de 1-9 van Candela Andújar en bij de 1-10 van Marta Torrejón.

Torrejón nam in het ongelijke duel liefst vier doelpunten voor haar rekening. Carolina Graham Hansen scoorde ook een keer, terwijl Asisat Oshoala en Alexia Putellas (beiden twee keer) de overige treffers voor hun rekening namen. Manuela Lareo redde bij een 0-8-stand de eer voor Sociedad.

Martens was de enige Nederlandse in de basis bij Barcelona. Stefanie van der Gragt zat het hele duel op de bank.

Net als bij de mannen werd de strijd om de Supercopa betwist door vier ploegen. Sociedad had zich voor de finale geplaatst door Levante met 1-0 te verslaan.