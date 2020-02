Adrie Koster is niet tevreden over het nonchalante optreden van zijn ploeg op bezoek bij PSV (3-0). In Eindhoven kwam er een einde aan een reeks van negen competitieduels waarin Willem II ongeslagen bleef.

"We hebben veel te weinig gebracht", zei Koster tegen FOX Sports. Eerder dit seizoen stuntten de Tilburgers op bezoek bij Ajax (0-2) en AZ (1-3), maar een uitzege in het Philips Stadion zat er zaterdag eigenlijk geen moment in.

"Als je tegen een topploeg speelt, dan moet je veel agressiever beginnen. Als je iets doet, dan moet dat met veel overtuiging. Maar we hadden veel te veel respect voor PSV", legde Koster de vinger op de zere plek.

Willem II werd dit seizoen veel geroemd om het sterke spel, dat een vierde plek op de ranglijst opleverde. In Eindhoven was de ploeg echter veel te nonchalant.

Dat vertelde Koster zijn spelers in de rust. In de tweede helft ging Willem II beter spelen, zonder overigens veel kansen te creëren. Na de 2-0 van Ryan Thomas in de zeventigste minuut was de wedstrijd gespeeld.

'Die eigen goal was wel heel triest'

In blessuretijd kreeg het duel een passend slot voor het nonchalante Willem II, toen Mike Trésor Ndayishimiye na een ingooi niet door had dat doelman Timon Wellenreuther naast zijn doel stond en de bal zomaar in eigen doel schoot: 3-0.

"Die eigen goal was wel heel triest", vond Koster, die hoopt dat zijn ploeg de draad snel weer oppakt. Hij wil zijn spelers geen doelstelling opleggen voor de laatste twaalf duels van het seizoen.

"Ik ga niet zeggen dat we minimaal derde of vierde moeten worden. We moeten gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn en dan moeten we minimaal voor de play-offs om Europees voetbal in aanmerking komen."