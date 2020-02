Niet alleen in de Eredivisie maar ook in het buitenland zijn verschillende wedstrijden afgelast vanwege de storm Ciara. Zo is er al in Duitsland en Engeland een streep door duels gehaald.

In Engeland komt regerend landskampioen Manchester City zondag niet in actie. De ploeg zou om 17.30 uur in de Premier League spelen tegen West Ham United, maar die wedstrijd is afgelast.

"Dat doen we met het oog op de extreme en escalerende weersomstandigheden", meldt de club in een korte verklaring. "We willen de veiligheid van supporters en staf niet in gevaar brengen."

In Duitsland is de wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en 1. FC Köln uit het programma gehaald vanwege de storm, die daar Sabine wordt genoemd. Dat duel in de Bundesliga zou om 15.30 uur beginnen.

"Voor en tijdens de wedstrijd verwachten de meteorologen geen problemen met de storm, maar dat kan aan het eind van de wedstrijd anders zijn", meldt de thuisploeg. "Sabine trekt rond dat tijdstip door de regio. We kunnen de veiligheid daardoor niet garanderen."

Voor beide wedstrijden is nog geen inhaaldatum bekend.