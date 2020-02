Ricky van Wolfswinkel was zaterdagavond emotioneel na zijn rentree voor FC Basel. De spits kon een half jaar niet spelen na een operatie wegens een hersenaandoening.

In de uitwedstrijd tegen FC Zürich (0-4-zege) kwam Van Wolfswinkel als invaller tien minuten voor tijd in het veld.

"Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, ik ben een beetje emotioneel", zegt Van Wolfswinkel in een kort interview met het clubkanaal van FC Basel. "Het zijn zes lange en zware maanden geweest, echt een moeilijke periode."

Bij Van Wolfswinkel werd in augustus een aneurysma in zijn hersenen geconstateerd. Dit is een uitstulping in een bloedvat die tot een hersenbloeding kan leiden.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal herstelde voorspoedig van de operatie en hervatte begin december de individuele training. Donderdag maakte zijn club bekend dat de oud-spits van onder meer FC Utrecht en Vitesse klaar was om wedstridjen te spelen.

De ruime uitzege was zeer welkom voor FC Basel, want de laatste twee competitieduels gingen verloren. Het contract van de 31-jarige Van Wolfswinkel bij de huidige nummer drie van de Zwitserse Super League loopt aan het einde van het seizoen af.