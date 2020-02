Matthijs de Ligt is zaterdag met Juventus tegen een nederlaag aangelopen in de Serie A. De koploper ging ondanks een clubrecord van Cristiano Ronaldo met 2-1 onderuit op bezoek bij Hellas Verona.

Cristiano Ronaldo opende halverwege de tweede helft de score voor Juventus, waar De Ligt de hele wedstrijd meedeed. De Portugees schoof de bal in de linkerhoek en scoorde zo voor de tiende Serie A-wedstrijd op rij.

Met zijn doelpunten in de afgelopen twee maanden verbeterde Ronaldo een clubrecord. David Trezeguet (oktober tot en met december 2005) kwam eerder in negen competitieduels op rij tot scoren voor Juventus.

Tien minuten na de openingstreffer van Ronaldo bracht Fabio Borini de stand in evenwicht en in de slotfase pakte Hellas de drie punten. Na hands van Leonardo Bonucci ging de bal op de stip, waarna Giampaolo Pazzini de strafschop benutte.

Door de nederlaag kan Internazionale zondag op gelijke hoogte komen met Juventus. 'De Oude Dame' heeft drie punten voorsprong op de nummer twee, die de stadsderby tegen AC Milan speelt.

Eerder op de dag won Atalanta met 1-2 bij Fiorentina en verstevigde daarmee de vierde plaats. Hans Hateboer bleef de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers en Marten de Roon ontbrak vanwege een schorsing.

Ángel Correa kroonde zich tot matchwinner voor Atlético Madrid tegen Granada. (Foto: Pro Shots)

Atlético boekt eerste zege in vier competitieduels

In Spanje kwam Atlético Madrid voor het eerst in vier competitieduels weer eens tot winst. Het elftal van coach Diego Simeone won thuis met 1-0 van Granada dankzij een vroege treffer van Ángel Correa.

Dankzij de overwinning bezet Atlético voorlopig de vierde plaats. De Madrilenen hebben drie punten achterstand op nummer drie Getafe, die eerder op de dag Valencia met 3-0 versloeg.

Getafe is de tegenstander van Ajax in de tweede ronde van de Europa League. De heenwedstrijd in Spanje staat donderdag 20 februari op het programma.

