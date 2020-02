Denzel Dumfries vindt dat PSV zaterdagavond definitief heeft afgerekend met de roerige periode. De Eindhovenaren boekten de eerste zege van 2020 door Willem II in het Philips Stadion met 3-0 te verslaan.

"Het heeft lang geduurd voordat we weer eens een overwinning boekten, dus de blijdschap overheerst", zei aanvoerder Dumfries bij FOX Sports. "Zoals de directie al zei: we zetten een streep onder de lastige maanden."

De zege op Willem II was een broodnodige opsteker voor PSV, dat na een teleurstellende eerste seizoenshelft ook in 2020 nog niet kon overtuigen. De Eindhovenaren kwamen in de Eredivisie niet langs VVV-Venlo (1-1), FC Twente (1-1) en Ajax (1-0) en werden in de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door NAC Breda (2-0).

De slechte resultaten leidden tot grote onvrede bij de supporters, maar in aanloop naar het duel met Willem II kozen ze ervoor om de spelers een hart onder de riem te steken. Toen de spelersbus arriveerde, staken fans vuurwerk af en juichten ze de PSV'ers toe.

"Die ontvangst was fantastisch", aldus Dumfries over de eigen aanhang. "We voelen zeker dat het publiek ons steunt. We zijn een mooie club en dat moeten we ook uitstralen. We doen het met z'n allen en moeten nu positief vooruitkijken, met de borst vooruit."

De spelers van PSV bedanken het publiek in het Philips Stadion. (Foto: Pro Shots)

'Na rust kwamen we afspraken niet meer na'

De 23-jarige Dumfries was zelf weer goud waard voor PSV door na een half uur de 1-0 binnen te schieten. De rechtsback maakte al zijn derde doelpunt van het kalenderjaar en is na de geblesseerde Donyell Malen de productiefste PSV'er dit seizoen.

"Het was een goede bal van Daniel Schwaab, ik zag mijn kans en benutte die", beschreef Dumfries de 1-0. "In de tweede helft hadden we het wel beter moeten doen. We liepen achteruit en kwamen afspraken niet meer na. Daardoor kon Willem II voetballen en maakten we het onszelf moeilijker."

Trainer Ernest Faber was eveneens kritisch op het spel van PSV aan het begin van de tweede helft, maar was lovend over Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander begon verrassend naast Sam Lammers als aanvaller in een 4-4-2-systeem.

"Thomas is uitermate geschikt om tussen het middenveld en de voorhoede te pendelen", verklaarde Faber zijn tactische ingreep, die ten koste ging van Bruma. "Hij heeft ongelooflijk veel gelopen en was ook in defensief opzicht belangrijk. Thomas heeft het goed gedaan."

