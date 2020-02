Sc Heerenveen is er voor de zesde keer op rij niet in geslaagd om een overwinning te boeken in de Eredivisie. De Friezen speelden thuis met 1-1 gelijk tegen VVV-Venlo. In Waalwijk pakte RKC tegen PEC Zwolle het eerste punt van dit kalenderjaar: 0-0.

Heerenveen maakte in de eerste helft het spel tegen VVV en probeerde het vooral met schoten uit de tweede lijn. Zo was Joey Veerman tweemaal gevaarlijk met afstandsschoten, maar VVV-doelman Thorsten Kirschbaum hield met enkele fraaie reddingen zijn doel schoon.

Na rust was het wel raak voor VVV. De bal ging in de 57e minuut op de stip na een overtreding van Ibrahim Dresevic op John Yeboah, waarna Johnatan Opoku de strafschop feilloos benutte.

Heerenveen raakte niet van slag en kwam twaalf minuten later op gelijke hoogte via een treffer van Sherel Floranus. De linksback tikte van dichtbij binnen nadat een voorzet van Mitchell van Bergen werd doorgekopt door Runar Espejord.

Daarna waren de beste kansen voor Heerenveen, maar een overwinning zat er niet meer in voor de thuisploeg. Chidera Ejuke was met een schot op de paal het dichtst bij een doelpunt.

Door het gelijkspel blijft Heerenveen, dat op 8 december tegen RKC Waalwijk (1-3) voor het laatst een competitiezege boekte, in de middenmoot bivakkeren. VVV verstevigde de zestiende plaats en heeft nu nog één punt achterstand op nummer vijftien FC Emmen.

Emil Hansson was dicht bij een treffer voor RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

RKC pakt eerste punt van dit kalenderjaar

In het Mandemakers Stadion leverde het matige degradatieduel tussen hekkensluiter RKC en PEC nauwelijks kansen op. De Brabanders waren in de tweede minuut wel dicht bij de openingsgoal toen een inzet van Emil Hansson op de paal belandde.

In de tweede helft kreeg PEC de beste kans. Lennart Thy schoof de bal een klein kwartier na rust naast. Daarna stichtten beide ploegen nauwelijks meer gevaar.

RKC ging in zijn eerste drie competitiewedstrijden van 2020 onderuit. Zowel tegen ADO Den Haag (2-0), VVV-Venlo (1-2) als AZ (4-0) verloor de ploeg van coach Fred Grim.

Door het gelijkspel heeft RKC nu vijf punten achterstand op nummer zeventien ADO Den Haag, die wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. PEC bezet de veertiende plaats en heeft slechts één punt voorsprong op VVV.

