PSV heeft zaterdag voor het eerst dit kalenderjaar een wedstrijd gewonnen. De geplaagde Eindhovenaren waren in de Eredivisie voor eigen publiek met 3-0 te sterk voor Willem II.

Denzel Dumfries brak na een half uur de ban in het Philips Stadion. Ryan Thomas gooide de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot en door een kolderiek eigen doelpunt van Mike Trésor Ndayishimiye werd het zelfs nog 3-0, waardoor PSV na een slecht begin van 2020 eindelijk weer iets te vieren heeft.

De ploeg van trainer Ernest Faber kwam eerder dit kalenderjaar in de Eredivisie niet langs VVV-Venlo (1-1), FC Twente (1-1) en Ajax (1-0). Daarnaast werd PSV in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker verrassend uitgeschakeld door NAC Breda (2-0).

Door de broodnodige overwinning op nummer vier Willem II komt PSV op 39 punten, nog altijd goed voor de vijfde plaats op de ranglijst. Willem II, dat de eerste competitienederlaag sinds 3 november leed, heeft net als nummer drie Feyenoord een punt meer.

Bij PSV maakte linksback Rícardo Rodriguez zaterdagavond zijn basisdebuut, terwijl aanvaller Bruma genoegen moest nemen met een plek op de bank. Trainer Faber koos voor een 4-4-2-opstelling met Sam Lammers en aanvallende middenvelder Ryan Thomas als de twee spitsen.

De supporters van PSV staken de spelers voor de wedstrijd een hart onder de riem. (foto: Pro Shots)

PSV neemt initiatief in eerste helft

In de jacht op eerherstel nam PSV zoals verwacht het initiatief in de wedstrijd. Na wat speldenprikjes - Mohamed Ihattaren en Sam Lammers schoten van afstand naast - was Thomas als eerste écht dicht bij de 1-0, maar de Nieuw-Zeelander kopte net over de lat. Even later zag ook Nick Viergever een kopbal over gaan.

De aanvallende intenties van PSV werden na een half uur alsnog beloond. Daniel Schwaab bediende de mee opgekomen Dumfries en die schoot de bal met links hard in de verre hoek. Voor de rechtsback was het de zesde competitietreffer van het seizoen en al zijn derde van het kalenderjaar.

Willem II kwam in de eerste helft zelden voor het doel van Lars Unnerstall, maar dat was na rust helemaal anders. De 'Tricolores' drukten de spelers van PSV terug op eigen helft, al leverde dat geen grote kansen op. Bart Nieuwkoop en Ndayishimiye schoten hoog over.

De ontlading is groot bij de spelers van PSV. (Foto: Pro Shots)

Ndayishimiye schlemiel in slotminuten

Door de zoektocht naar de gelijkmaker gaf Willem II achterin ook de nodige ruimte weg en daar profiteerde PSV optimaal van. Cody Gakpo bediende Thomas en die werkte de bal van dichtbij in het doel. Ihattaren was vlak daarna zelfs dicht bij de 3-0, maar Timon Wellenreuther tikte zijn schot met enige moeite over de lat.

Willem II gaf de moed niet op en kreeg in de omschakeling nog goede kansen, maar was in offensief opzicht niet scherp genoeg om PSV pijn te doen. Zo schoot Vangelis Pavlidis zes minuten voor tijd in kansrijke positie naast.

De overwinning van PSV kwam in de slotfase niet meer serieus in gevaar en werd in de laatste minuut van de blessuretijd zelfs nog iets fraaier. Ndayishimiye dacht de bal rustig terug te spelen op Wellenreuther, maar de keeper stond ergens anders en zag de bal in zijn lege doel rollen, waardoor Willem II na een uitstekende reeks in de Eredivisie tegen een ruime nederlaag aanliep.

