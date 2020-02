FC Groningen heeft zaterdag goede zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs was voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor Vitesse en nestelde zich definitief in de subtop.

Ramon Lundqvist tekende in de dertiende minuut voor de enige treffer van de wedstrijd door een strafschop te benutten. Vitesse was slechts bij vlagen gevaarlijk in het Hitachi Capital Mobility Stadion en incasseerde de zevende nederlaag van het seizoen.

Het is de derde wedstrijd op rij die de Arnhemmers niet weten te winnen. De ploeg van trainer Edward Sturing kwam de laatste weken ook niet langs degradatiekandidaten FC Emmen (1-1) en ADO Den Haag (0-0).

Bij Vitesse maakte verdediger Joshua Brenet zijn debuut. De voormalige PSV'er, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Hoffenheim, kwam in de 87e minuut het veld in voor Max Clark. Bij Groningen maakte spits Daishawn Redan na rust zijn debuut als vervanger van de geblesseerde Romano Postema.

FC Groningen komt op 32 punten en staat steviger op de achtste plek. Nummer zes Vitesse heeft nog maar twee punten meer dan de 'Trots van het Noorden'.

Deze overtreding van Oussama Tannane resulteerde in de beslissende treffer. (Foto: Pro Shots)

Vitesse amper gevaarlijk in Groningen

Het was Groningen dat in de openingsfase de aanval zocht en al snel beloond werd met een doelpunt. De thuisclub kreeg een strafschop na een overtreding van Oussama Tannane, die Ajdin Hrustic naar de grond werkte. Doelman Remko Pasveer was vervolgens kansloos op het geplaatste schot van Lundqvist.

Vlak daarna had Groningen op 2-0 moeten komen na een fout van Max Clark, die de bal verkeerd raakte. Postema mocht daardoor uit het niets op doelman Pasveer aflopen, maar mikte de bal over zijn doel. Vitesse stelde daar - op een schot van Matavz in de achtste minuut - niks tegenover.

Ook na rust bleven grote kansen van Vitesse schaars. Armando Obispo (over), Nouha Dicko (redding Sergio Padt) en Tannane (vrije trap net over) probeerden het wel van afstand, maar hun pogingen waren niet gevaarlijk genoeg.

In de absolute slotfase was Dicko misschien nog wel het dichtst bij de gelijkmaker voor Vitesse, maar hij kwam net tekort bij een scherpe voorzet vanaf de linkerkant, waardoor Groningen overeind bleef.

