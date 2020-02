Het wordt voor de KNVB een flinke klus om een nieuwe datum te vinden voor de vier geschrapte Eredivisie-duels die zondagmiddag op het programma stonden. Door het drukke schema van Ajax en AZ wordt het vooral lastig om FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord in te halen.

Ajax en AZ zitten nog in het TOTO KNVB Bekertoernooi én spelen nog in de Europa League. Als ze daarin niet snel uitgeschakeld worden, is er heel weinig ruimte op de speelkalender om FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord opnieuw in te plannen. Die duels werden zaterdag net als Sparta Rotterdam-ADO Den Haag en FC Emmen-FC Twente geschrapt vanwege storm Ciara.

"Er zijn niet heel veel opties voor de wedstrijden van Ajax en AZ", erkent manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB voor de camera van FOX Sports. "Dus daar zullen we wellicht wat ad hoc op moeten schakelen. Als Ajax of AZ wordt uitgeschakeld in de beker of de Europa League, gaan we mogelijk direct de vrijgekomen datums gebruiken."

Ajax, AZ, FC Utrecht en Feyenoord spelen komende week in de kwartfinales van de beker. Daarna volgen er voor Ajax en AZ twee midweken met Europa League-voetbal (20 en 27 februari), met de heenwedstrijd en de return in de zestiende finales van het tweede Europese bekertoernooi.

Daarna zijn er nog wel wat gaten in de wedstrijdkalender van de Amsterdammers en de Alkmaarders, maar die kunnen snel gevuld worden als de clubs blijven winnen in de beker en Europa.

Kwartfinales Toto KNVB Beker 12 februari: AZ-NAC Breda

12 februari: Vitesse-Ajax

13 februari: Go Ahead Eagles-FC Utrecht

13 februari: sc Heerenveen-Feyenoord

'Zullen flexibiliteit van clubs nodig hebben'

De Europa League heeft na de zestiende finales duels gepland op 12/19 maart, 9/16 april, 30 april/7 mei en 27 mei. Het TOTO KNVB Bekertoernooi kent zijn halve finales op 3/4/5 maart en door een interlandperiode zijn ook de weken van 23 tot en met 29 maart en 30 maart tot en met 5 april geen optie voor midweekse wedstrijden.

"We hebben al tegen de clubs gezegd dat we hun flexibiliteit nodig zullen hebben", zegt Bluyssen. "We willen natuurlijk dat Ajax en AZ zo ver mogelijk komen in Europa, maar wij - en de clubs - willen ook dat we deze competitieduels zo snel mogelijk gaan spelen."

De manager competitiezaken noemt het "zeker een optie" dat Ajax en AZ een keer op vrijdag en maandag een Eredivisie-duel spelen, gevolgd door een Europese wedstrijd op de volgende donderdag.

Sparta Rotterdam-ADO Den Haag en FC Emmen-FC Twente kunnen mogelijk volgende week al worden ingehaald, aangezien die vier clubs geen bekerverplichtingen hebben.

"Die twee wedstrijden zijn makkelijker in te plannen", aldus Bluyssen. "Volgende week is een optie waar we naar kijken, maar daarbij zijn we afhankelijk van de clubs en met name van de gemeentes en politie."

