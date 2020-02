In tegenstelling tot zondag wordt er zaterdagavond wel gevoetbald in de Eredivisie. Volg de vier duels op de voet in ons liveblog.

LIVE:

RKC Waalwijk-PEC Zwolle (0-0)

Uitslagen:

FC Groningen-Vitesse (1-0)

PSV-Willem II (3-0)

sc Heerenveen-VVV-Venlo (1-1) RKC Waalwijk-PEC Zwolle · 71' De net ingevallen Vito van Crooy krijgt de bal hard in zijn gezicht. Het spel ligt even stil voor de middenvelder. RKC Waalwijk-PEC Zwolle · 65' Er hangt inmiddels wel een doelpunt in de lucht. Beide ploegen krijgen steeds meer ruimte. De vraag is alleen in welk doel de treffer gaat vallen. RKC Waalwijk-PEC Zwolle · 62' Lam krijgt geel. De verdediger gaat hard door op Maatsen en gaat terecht op de bon. RKC Waalwijk-PEC Zwolle · 57' Thy moet PEC hier op voorsprong schieten, maar de Duitser raakt de bal net niet goed. Hij ziet zijn poging voorlangs gaan. RKC Waalwijk-PEC Zwolle · 54' Het eerste kansje van de tweede helft is voor Van Duinen. De spits produceert een slap schot dat een prooi is voor Vaessen. PSV-Willem II · Opgeluchte Dumfries: 'Uitstralen dat we PSV zijn'

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries was opgelucht na de zege van zijn ploeg op Willem II (3-0). De verdediger erkende dat het nog niet best was. "Maar de blijdschap overheerst", erkende hij bij FOX Sports. "De tweede helft hadden we het beter uit moeten spelen en kwamen we nog weleens onder druk te staan." Voor het duel steunde het publiek de eigen ploeg met vuurwerk. "Dat was fantastisch", vond Dumfries. "We moeten een streep onder de slechte periode zetten en uitstralen dat wij PSV zijn." RKC-PEC · 46' De tweede helft is onderweg in Waalwijk. sc Heerenveen-VVV · Heerenveen en VVV in evenwicht

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en VVV-Venlo levert geen winnaar op: 1-1. De Venlonaren nemen in de tweede helft de leiding, na een benutte strafschop van Johnatan Opoku. Sherel Floranus bezorgt de thuisploeg in de slotfase een punt door bij de tweede paal raak te schieten. VVV blijft door het punt in de onderste regionen, Heerenveen is middenmoter. PSV-Willem II · PSV maakt tegen Willem II einde aan negatieve reeks

PSV boekt tegen Willem II de eerste zege van het kalenderjaar. De geplaagde ploeg van trainer Ernest Faber wint met 3-0 van Willem II, dat een povere indruk maakte. Denzel Dumfries opent voor rust de score, waarna PSV in de tweede helft uitloopt naar 3-0 dankzij doelpunten van Ryan Thomas en Mike Trésor Ndayishimiye (eigen doelpunt). De Eindhovenaren naderen Willem II tot op een punt. PSV-Willem II · 90+3' GOAL PSV! 3-0



Wat een blunder van Ndayishimiye! De middenvelder wil de bal terugspelen op Wellenreuther, maar heeft niet door dat de Duitser zijn doel heeft verlaten. De bal rolt zo op het doel in. Het duel is ook direct voorbij. RKC-PEC · Het is rust in Waalwijk. Vooral de thuisploeg had in de eerste helft voldoende kansen om op voorsprong te komen, maar het staat nog 0-0. PSV-Willem II · 90' Ihattaren maakt het duel niet vol. De middenvelder is licht aangeslagen en wordt vervangen door Doan. sc Heerenveen-VVV · 80' Invaller Espejord krijgt een goede kans op de 2-1. De Noor kopt richting doel maar vindt Kirschbaum op zijn weg. RKC-PEC · 44' Ook Van der Venne moet even worden behandeld bij RKC. Hij lijkt wel weer verder te kunnen. PSV-Willem II · 84' Daar is al direct een enorme kans voor Willem II. Pavlidis schiet wild op doel na een passje van Vrousai. Rosario leverde de bal vlak daarvoor zo in en komt dus goed weg. PSV-Willem II · 82' Koster brengt Gladon voor Llonch en is nu uitgewisseld. De Tilburgers staan nu met vier aanvallers op het veld. RKC-PEC · 35' Dat ziet er niet goed uit voor RKC-keeper Etienne Vaessen, die ongelukkig terecht komt. Er komt een fysio in het veld. Na enig oponthoud kan het spel verder. Ondertussen loopt bij de Waalwijkers reservedoelman Mike Grim, de zoon van trainer Fred, warm langs het veld. PSV-Willem II · 78' Doelpuntenmaker Thomas gaat onder applaus van het veld. Voor hem komt Madueke het veld in. Het is voor de jonge Engelsman zijn tweede optreden, nadat hij vorige week tegen Ajax zijn debuut maakte. Bij Willem II maakte Köhlert plaats voor Vrousai. sc Heerenveen-VVV · 69' GOAL SC HEERENVEEN! 1-1



Het staat weer gelijk in Friesland. Het is uitgerekend verdediger Floranus die de bal bij de tweede paal binnen tikt. Kan de thuisploeg de zege nog naar zich toetrekken? PSV-Willem II · 73' Ihattaren haalt maar weer eens uit van afstand. Wellenreuther tikt de bal met enige moeite over het doel. PSV-Willem II · 72' De 2-0 is voor Adrie Koster reden om in te grijpen. Hij brengt Damil Dankerlui voor Dries Saddiki. PSV-Willem II · 70' GOAL PSV! 2-0



Het eerste gevaarlijke moment in de tweede helft levert direct een doelpunt op. Thomas maakt na een goede loopactie op aangeven van Gakpo de 2-0. PSV-Willem II · 64' Nunnely gaat na een fraaie dribbel neer in het strafschopgebied. Dat doet de aanvaller wel erg gewillig, dus er volgt uiteraard geen strafschop. sc Heerenveen-VVV · 57' GOAL VVV! 0-1



Opoku schiet VVV vanaf elf meter op voorsprong. De aanvaller stuurt Bednarek de verkeerde hoek in. sc Heerenveen-VVV · 56' Strafschop VVV! Invaller Yeboah gaat neer en de arbiter wijst naar de stip. PSV-Willem II · 60' De wedstrijd kan wel wat fris bloed gebruiken. Bij PSV loopt de pas zeventienjarige Engelsman Noni Madueke zich warm. Misschien kan hij wat teweegbrengen in het Philips Stadion. PSV-Willem II · 59' Lammers dribbelt, kapt én draait in het zestienmetergebied. Het ziet er fraai uit, maar tot een kans leidt het niet. PSV-Willem II · 57' Het duel wil nog niet echt loskomen na rust. Wellicht biedt dat Willem II kansen om er eens uit te komen. Dumfries ontvangt inmiddels de eerste gele kaart van het duel, voor een tackle op Ndayishimiye. RKC-PEC · 13' Daar is RKC wéér dichtbij! Uit een voorzet tikt Richard van der Venne de bal voorlangs. PSV-Willem II · Vooralsnog is Dumfries het feestvarken bij PSV. De verdediger maakte al zijn derde doelpunt van dit jaar. RKC-PEC · 4' Meteen een enorme kans voor RKC! Hansson schiet de bal via Van Polen (PEC) tegen de binnenkant van de paal. PSV-Willem II · 46' Helft twee is op gang gebracht in Eindhoven. Kan Willem II nog iets aan de achterstand doen? In de eerste helft lieten de Tilburgers wel erg weinig zien. RKC-PEC · 1' We zijn onderweg in Waalwijk. PSV-Willem II · 45+1' Weer is het Dumfries die voor het Willem II-doel opduikt. Nu heeft Wellenreuther wel een antwoord op het schot van de rechtsback. Het is direct daarna rust. PSV-Willem II · 45' Er komt nog een minuutje bij in Eindhoven. FC Groningen-Vitesse · FC Groningen klopt Vitesse dankzij rake strafschop Lundqvist

FC Groningen wint verdiend van een zwak Vitesse. De Groningers, bij wie Daishawn Redan in de tweede helft zijn debuut maakte als invaller, winnen met 1-0. Dat doelpunt werd gemaakt vanaf de strafschopstip. Ramon Lundqvist schoof die in de eerste helft beheerst binnen. PSV-Willem II · 43' Kopkansje Willem II. Het is uiteindelijk Gakpo die zijn eigen doel onder vuur neemt, maar Unnerstall is geen moment van slag. FC Groningen-Vitesse · 90+3' Vitesse komt met een slotoffensief, dat nog geen écht gevaar heeft opgeleverd. PSV-Willem II · 41' Het publiek wil een strafschop voor PSV, als Ihattaren na een duwtje naar de grond gaat. De scheidsrechter noch de VAR grijpt in. PSV-Willem II · 36' Kansje voor Lammers, maar de spits kan eigenlijk weinig met de voorzet van de rechterkant. De bal gaat een dikke meter naast. FC Groningen-Vitesse · 86' Joshua Brenet maakt zijn debuut bij Vitesse. Hij is net ingevallen voor Clark. FC Groningen-Vitesse · 86' Geel voor Vitessenaar Dicko, die de bal te ver voor zich uit speelt en dat wilt compenseren. Te Wierik heeft daarom pijn. PSV-Willem II · 32' GOAL PSV! 1-0



Wie anders dan Denzel Dumfries zet PSV op voorsprong. De rechtsback neemt een pass van Daniel Schwaab goed mee, kapt zijn man uit en schiet raak in de verre hoek.



FC Groningen-Vitesse · 81' Van Kaam schiet bijna de 2-0 binnen. Pasveer heeft een passend antwoord op de fraaie knal van de middenvelder. PSV-Willem II · 26' Viergever kopt over. De verdediger krijgt de bal net iets achter zich, waardoor hij zijn hoofd er niet lekker tegenaan krijgt. sc Heerenveen-VVV · 21' De eerste gele kaart van het duel is voor Van Ooijen, die Odgaard een tik geeft. PSV-Willem II · 24' Het gaat zeker nog niet vanzelf bij PSV, maar de ploeg is na een kwart duel wel de betere. FC Groningen-Vitesse · 71' Vitesse wisselt voor de tweede keer. Matavz gaat naar de kant voor Buitink.