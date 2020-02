Peter Bosz heeft zaterdag met Bayer Leverkusen een spectaculaire wedstrijd tegen zijn oude club Borussia Dortmund gewonnen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg voor eigen publiek een 4-3-overwinning boeken.

Leverkusen en Dortmund maakten er een enerverend duel van in de BayArena. Kevin Volland opende de score voor de thuisploeg, waarna Mats Hummels en Emre Can de achterstand van de 'Borussen' ombogen in een voorsprong. Nog voor rust herstelde Volland het evenwicht weer.

Dortmund leek op weg naar de zege toen Raphaël Guerreiro halverwege de tweede helft voor de 2-3 zorgde, maar in de slotfase pakte de ploeg van Bosz de winst. Leon Bailey tekende voor de gelijkmaker en een minuut later bepaalde Lars Bender op aangeven van Daley Sinkgraven de eindstand.

Bosz had Dortmund twee seizoenen geleden onder zijn hoede en werd in december 2017 na 163 dagen ontslagen. Een jaar later ging hij bij Leverkusen aan de slag.

Door de overwinning klimt Leverkusen naar de vijfde plaats. Dortmund heeft slechts twee punten meer en bezet de derde plek.

Jeffrey Bruma had een aandeel in het enige tegendoelpunt van Mainz tegen Hertha. (Foto: Pro Shots)

Bruma kent ongelukkig debuut bij Mainz

Eerder op de dag maakte Jeffrey Bruma een ongelukkig debuut voor FSV Mainz. De verdediger had in de slotfase van de met 1-3 gewonnen Bundesliga-wedstrijd een aandeel in het enige tegendoelpunt van zijn ploeg.

Bruma werkte een kopbal van Dedryck Boyata zes minuten voor tijd met zijn arm in eigen doel en bezorgde Hertha daarmee de aansluitingstreffer (1-2) tegen Mainz. Het doelpunt kwam wel op naam van Boyata.

De 28-jarige Bruma kwam voor het eerst in actie voor de Mainz, dat hem huurt van VfL Wolfsburg. Hij maakte net als Jeremiah St. Juste de negentig minuten vol bij Mainz, waar Jean-Paul Boëtius op de bank bleef. Bij Hertha viel Javairô Dilrosun na rust in en zat Karim Rekik de hele wedstrijd op de bank.

Alfred Schreuder (rechts) leed met Hoffenheim de achtste competitienederlaag van het seizoen. (Foto: Getty Images)

Schreuder onderuit met Hoffenheim

Trainer Alfred Schreuder ging met Hoffenheim onderuit op bezoek bij SC Freiburg: 1-0. Luca Waldschmidt kroonde zich tot matchwinner door een strafschop te benutten. Hoffenheim bezet nu de zevende plaats.

Wout Weghorst kwam met VfL Wolfsburg voor eigen publiek niet verder dan 1-1 tegen Fortuna Düsseldorf. De spits viel na rust in bij de 'Wölfe', maar kon zijn ploeg niet behoeden voor puntenverlies.

Davy Klaassen verloor met Werder Bremen op eigen veld met 0-2 van FC Union Berlin en Schalke 04 morste in Gelsenkirchen punten tegen SC Paderborn: 1-1.

