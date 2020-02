Voetbalbond KNVB heeft de vier Eredivisie-duels van zondagmiddag geschrapt. Het betreft de wedstrijden FC Utrecht-Ajax, AZ-Feyenoord, Sparta Rotterdam-ADO Den Haag en FC Emmen-FC Twente. Ook alle duels in het amateurvoetbal gaan niet door.

"Na veelvuldig overleg met de clubs, gemeentes, politie en KNVB is geconcludeerd dat door de verwachte weersomstandigheden de veiligheid van de supporters en spelers niet kan worden gewaarborgd", schrijft de KNVB zaterdag in een verklaring op de site.

Weerinstituut KNMI verwacht zondagmiddag en -avond zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur en gaf zaterdag alvast code oranje af voor zondag. De KNVB vindt het dan ook onverantwoord om spelers en supporters van en naar stadions en sportcomplexen te laten komen.

De vier Eredivisie-duels stonden gepland voor zondag tussen 12.15 en 18.30 uur. Wanneer de wedstrijden worden ingehaald, is nog niet duidelijk. De KNVB gaat de komende dagen in overleg met clubs, lokale overheden en overige betrokkenen alle opties bekijken.

In Stadion Galgenwaard zou FC Utrecht-Ajax om 12.15 uur van start gaan. (Foto: Pro Shots)

'Inhaaldatum vinden wordt flinke puzzel'

De voetbalbond noemt het vinden van een zo gunstig mogelijke inhaaldatum een "flinke puzzel". "Maar in de keuze om de wedstrijden van zondag 9 februari af te gelasten, staat de veiligheid van spelers en supporters voorop."

Mede door de verplichtingen van Ajax en AZ in de Europa League en de wedstrijden in de TOTO KNVB Beker - Ajax, AZ, FC Utrecht en Feyenoord zitten nog in het bekertoernooi - is er weinig ruimte over in het speelschema om de duels in te halen.

Alle Eredivisie-wedstrijden van zaterdag gaan overigens gewoon door. Met FC Groningen-Vitesse (18.30 uur), PSV-Willem II, sc Heerenveen-VVV-Venlo (beide 19.45 uur) en RKC Waalwijk-PEC Zwolle (20.45 uur) staan er vier duels op het programma.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie