Manchester United neemt aankoop Odion Ighalo niet mee naar het trainingskamp in Spanje. De club is bang dat de uit China overgekomen aanvaller Engeland niet meer inkomt als de grenscontroles verscherpt worden vanwege het coronavirus 2019-nCoV.

Ighalo werd op de laatste dag van het winterse transferwindow door United overgenomen van Shanghai Shenhua. De dertigjarige Nigeriaan speelde sinds 2017 in China. Voor zijn dienstverband bij Shenhua kwam hij twee jaar uit voor Changchun Yatai.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in China worden wereldwijd steeds meer maatregelen genomen met betrekking tot reizen van en naar het Aziatische land. Ighalo arriveerde afgelopen weekend vanuit China in Manchester.

United is bang dat de Britse reisvoorschriften strenger worden tijdens het trainingskamp in Spanje. In het ergste geval zou Ighalo Groot-Brittannië mogelijk helemaal niet meer in mogen.

"Odion blijft in Manchester, omdat hij pas recent is aangekomen vanuit China. Vanwege de situatie daar zijn we er niet zeker van dat hij Engeland weer in mag als hij het land verlaat", aldus manager Ole Gunnar Solskjaer op zijn persconferentie.

"Dat is jammer voor hem, hij was graag meegegaan om de rest van de selectie te leren kennen, maar we willen het risico niet nemen."

