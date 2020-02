FC Utrecht heeft zich per direct versterkt met Lamine Sané. De 32-jarige centrale verdediger was transfervrij en tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de nummer zeven van de Eredivisie.

Sané werd geboren in Frankrijk, maar koos in 2010 voor een interlandcarrière met Senegal. Namens de 'Leeuwen van Teranga' speelde hij tussen 2010 en 2015 31 interlands.

De fysiek sterke centrale verdediger begon zijn loopbaan bij Girondins de Bordeaux. Bij de Ligue 1-club was hij jarenlang een vaste waarde. Sané speelde 188 competitieduels voor Bordeaux en kwam tot zes Champions League-wedstrijden namens de ploeg die in het seizoen 2009/2010 de kwartfinales haalde.

In 2016 verliet hij Frankrijk voor een dienstverband bij Werder Bremen. Sané speelde in twee seizoenen 38 wedstrijden in de Bundesliga, voordat hij in 2018 naar Orlando City SC vertrok.

Omdat Sané transfervrij was sinds zijn contract in de Verenigde Staten begin dit jaar afliep, kan FC Utrecht hem buiten het winterse transferwindow vastleggen.

Lamine Sané in actie namens Senegal tijdens de Afrika Cup van 2015. (Foto: Pro Shots)

'Lamine kan als mentor ervaring overdragen'

Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht is blij dat hij Sané naar Stadion Galgenwaard heeft weten te halen. "Met het aantrekken van Lamine voegen we een extra optie toe aan onze achterhoede, met een flink pak ervaring."

Zuidam verwacht veel van de nieuwe aanwinst, zowel op als naast het veld. "Lamine is lang en kopsterk. Hij is sterk in de één-tegen-éénduels, heeft een goede snelheid en blijft rustig onder druk. Bovendien heeft hij een geweldige persoonlijkheid. Hij kan als mentor van onze grote talenten een rol spelen in hun ontwikkeling, door zijn ervaring op hen over te dragen."