Peter Hyballa maakte vrijdag met een 1-1-gelijkspel zijn rentree in het Nederlandse voetbal. De Duitse coach van NAC Breda schrok van het niveau van zijn nieuwe ploeg in de Brabantse derby tegen TOP Oss.

NAC kwam in eigen huis halverwege de eerste helft nog wel op voorsprong via aanvoerder Arno Verschueren, maar dankzij een goal van Rick Stuy van den Herik na ruim een uur verlieten de bezoekers Breda toch met een punt.

"Waarom we niet gewonnen hebben? Omdat we helemaal niet goed gespeeld hebben", was Hyballa, die begin deze week de op Oudjaarsdag ontslagen Ruud Brood opvolgde, duidelijk tegen FOX Sports.

"Technisch vond ik het echt slecht, daar was ik zelfs een beetje door verrast. Op de training is het wat anders, daar is de snelheid toch wat lager en heb je niet achttienduizend man die constant zitten te fluiten."

De bij NAC debuterende coach vond de instelling van zijn spelers echter nog erger. "Waar ik echt een beetje boos om ben, is de slechte discipline bij de spelers af en toe. Ze waren een beetje eigenwijs, deden soms wat ze zelf wilden. Dat moet ik gaan corrigeren de komende weken."

NAC-trainer Peter Hyballa hekelde vooral de slechte discipline bij corners. (Foto: Pro Shots)

'Hebben een paar problemen'

De 44-jarige Hyballa, die eerder in Nederland NEC onder zijn hoede had in het seizoen 2016/2017, vond de gelijkmaker van Stuy van den Herik, die namens TOP Oss raak kopte uit een corner, exemplarisch voor de instelling van enkele van zijn spelers.

"Robin (Schouten, red.) gaat naar de hoek toe en dat was niet de afspraak. Hij had moeten wachten tot de bal genomen werd, nu was hij te vroeg. Vervolgens moet je alsnog de intensiteit tonen bij het meespringen. We hebben een paar problemen, maar intensiteit zonder bal is wel een van de grootste."

Mede door het gelijkspel tegen laagvlieger TOP Oss staat NAC slechts zesde op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie, met veertien punten achterstand op koploper SC Cambuur.

De Bredanaars, die aan het begin van het seizoen nog de eerste periodetitel pakten, staan wel in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Daarin spelen ze woensdag uit tegen AZ. NAC hervat de competitie op maandag 17 februari met een uitwedstrijd tegen Jong Ajax.

