Bologna heeft vrijdag in de Serie A een knappe overwinning geboekt bij AS Roma. 'Rossoblu' won in de Italiaanse hoofdstad met 2-3 en er was een hoofdrol voor Stefano Denswil.

Het was de eerste zege van Bologna op bezoek bij AS Roma sinds september 2012. Riccardo Orsolini zette de bezoekers al vroeg op voorsprong, maar door een eigen doelpunt van oud-Ajacied Denswil kwam Roma langszij.

De 26-jarige Denswil maakte die 'fout' vier minuten later al goed door de aangever te zijn bij de 1-2 van Musa Barrow. Diezelfde Barrow tekende zes minuten na de pauze ook voor de 1-3.

Roma, waar Justin Kluivert op de bank bleef, kwam terug via een treffer Henrikh Mkhitaryan. Mede door een rode kaart voor Bryan Cristante lukte het de Romeinse ploeg niet om ook nog de gelijkmaker op het scorebord te zetten.

Bij Bologna speelde Denswil en Jerdy Schouten de hele wedstrijd. Mitchell Dijks was afwezig door een blessure. Bologna klimt door de zege naar de zesde plaats in de Serie A. Roma blijft vijfde.

Bekijk de uitslagen, het programma en de volledige stand in de Serie A

Eintracht Frankfurt boekte een ruime zege op FC Augsburg. (Foto: Getty Images)

Frankfurt scoort er op los zonder Dost

In de Duitse Bundesliga boekte Eintracht Frankfurt een ruime thuisoverwinning op FC Augsburg. 'SGE' won in de Commerzbank-Arena met 5-0.

Bas Dost ontbrak vanwege maagklachten bij Frankfurt, maar dat deerde de thuisploeg niet. Timothy Chandler (twee), André Silva en voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic (twee) maakten de doelpunten.

Jonathan de Guzman bleef de hele wedstrijd op de bank bij Frankfurt, terwijl Augsburg-verdediger Jeffrey Gouweleeuw wel het hele duel op het veld stond.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga