Cyriel Dessers heeft Heracles Almelo vrijdagavond aan een overwinning op Fortuna Sittard geholpen. De aanvaller maakte zijn eerste goals van 2020 voor de Almelose club die met 2-0 won en is daardoor weer topscorer van de Eredivisie.

Dessers benutte voor rust een penalty, nadat arbiter Björn Kuipers rood had getrokken voor Fortuna-verdediger George Cox. In de tweede helft mocht Mark Diemers namens de bezoekers eveneens aanleggen vanaf 11 meter, maar hij miste. Twintig minuten voor tijd maakte de 25-jarige Dessers zijn tweede goal.

In de eerste drie Eredivisie-wedstrijden dit jaar had Dessers niet gescoord en ook in het TOTO KNVB Bekerduel met Vitesse bleef hij droog staan. Door zijn twee goals tegen Fortuna komt hij op veertien treffers dit Eredivisie-seizoen en dat is er een meer dan Myron Boadu, al speelt de spits zondag nog met AZ tegen Feyenoord.

Heracles staat door de zege op Fortuna op de negende plaats. De Limburgers hebben zes punten minder en bezetten de dertiende plaats.

Tot verbazing van Fortuna trok Kuipers rood voor Cox. (Foto: Pro Shots)

Kuipers geeft penalty na ingrijpen VAR

Fortuna deed vrijdagavond in het Erve Asito in het eerste half uur niet onder voor Heracles, maar een moment in de 33e minuut kwam de bezoekers duur te staan. Na ingrijpen van de VAR kreeg de thuisploeg een strafschop vanwege een overtreding van Cox op Silvester van der Water. Tot overmaat van ramp trok Kuipers rood voor de Engelse verdediger, omdat hij vond dat Heracles met opzet een scoringskans ontnomen werd en schoot Dessers overtuigend raak vanaf de stip (1-0).

De wedstrijd leek daarmee zo goed als beslist, ware het niet dat Fortuna in de 62e minuut ook een strafschop kreeg. Jeff Hardeveld maakte hands, waarna Diemers achter de bal ging staan. Met een knappe redding voorkwam Heracles-doelman Janis Blaswich de gelijkmaker.

Acht minuten later werd het 2-0. Op aangeven van Mauro Júnior schoot Dessers opnieuw raak. In de slotfase leek de geboren Belg zelfs nog een derde treffer te maken, maar Kuipers keurde de goal af vanwege een aanvallende overtreding.

Mauro Júnior was aangever bij de 2-0 van Dessers. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie