NAC Breda heeft vrijdagavond zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Peter Hyballa met 1-1 gelijkgespeeld tegen TOP Oss. SC Cambuur, koploper in de Keuken Kampioen Divisie, maakte geen fout tegen MVV (2-1), terwijl NEC bij Telstar zijn grootste uitzege ooit boekte (1-7)

Cambuur begon uitstekend aan het duel met MVV. Topscorer Robert Mühren zorgde met zijn 20e en 21e treffer van het seizoen binnen twintig minuten al voor een 2-0-voorsprong. De 1-0 was een penalty. MVV kwam halverwege de tweede helft nog terug via Joeri Schroijen, maar een goed resultaat zat er niet in voor de bezoekers uit Limburg.

Door de zege op MVV heeft Cambuur een voorsprong van vier punten op nummer twee Jong Ajax, maar de Amsterdammers gaan maandag nog op bezoek bij Jong FC Utrecht. Ook FC Volendam en De Graafschap, respectievelijk de nummer drie en vier, komen eveneens later dit weekend pas in actie.

NAC wist bij het debuut van Hyballa, die eerder trainer was van NEC niet op te fleuren. Door treffers van Arno Verschueren (NAC) en Rick Stuy van den Herik (TOP Oss) eindigde in het Rat Verlegh Stadion in 1-1.

Peter Hyballa debuteerde als coach van NAC. (Foto: Pro Shots)

Eerste zege Excelsior onder Dijkhuizen

Door het punt blijft de formatie uit Breda blijft zesde, maar de concurrenten van NAC wonnen wel. Nummer vijf Go Ahead Eagles versloeg FC Eindhoven door goals van Antoine Rabillard, Alexander Bannink en Maarten Pouwels met 3-1 en ook Excelsior (1-4 bij Helmond Sport) en Almere City (1-2 bij FC Dordrecht) pakten drie punten.

Voor Excelsior was het de eerste zege onder trainer Marinus Dijkhuizen, die vorige week terugkeerde bij de Rotterdamse club. De IJslander Elías Ómarsson scoorde twee keer en ook Thomas Verhaar en Rai Vloet waren trefzeker voor voor Excelsior.

De 1-7 van NEC bij Telstar was de grootste zege ooit van de Nijmegenaren in het betaalde voetbal, al won de club in februari 1964 ook al eens met 0-6 bij Limburgia. Zian Flemming was de enige NEC-speler die twee keer scoorde.

FC Den Bosch deelde het kwakkelende Roda JC een nieuwe tik uit. De Brabanders wonnen in Kerkrade met liefst 1-5, nadat het na achttien minuten al 0-3 stond. De Portugees Pedro Marques scoorde twee keer. Eerder deze week ontsloeg Roda JC trainer Jean-Paul de Jong, maar onder interim-coach Maurice Verberne gaat het dus niet beter.

Feest bij NEC dat met 1-7 won bij Telstar. (Foto: Pro Shots)

