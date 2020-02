Oussama Idrissi is vrijdag opnieuw uitgeroepen tot Eredivisie-speler van de Maand. De aanvaller van AZ won de prijs voor de best presterende speler op basis van statistieken zowel in december vorig jaar als in januari.

De 23-jarige Idrissi is de eerste speler die de prijs twee maanden op rij weet te winnen. Frenkie de Jong (namens Ajax) is naast de linksbuiten van AZ de enige speler die de prijs, die sinds medio 2018 wordt uitgereikt, überhaupt twee keer heeft gewonnen.

Idrissi was na de winterstop goed voor drie doelpunten in drie Eredivisie-duels. De vleugelspeler noteerde ook vijftien geslaagde dribbels en zestien balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied.

Eerder dit seizoen wonnen ook Hakim Ziyech (Ajax), Donyell Malen (PSV), Adam Maher (FC Utrecht) en Cyriel Dessers (Heracles Almelo) de prijs voor Eredivisie-speler van de Maand.

Luis Sinisterra met de prijs voor de beste speler tot 21 jaar. (Foto: Eredivisie CV)

Sinisterra beste speler tot 21 jaar

Luis Sinisterra werd verkozen tot Eredivisie-speler van de Maand tot 21 jaar. De Colombiaan was na de winterstop in alle Eredivisie-duels voor Feyenoord trefzeker (drie keer).

De twintigjarige Sinisterra en Idrissi behoren uiteraard ook tot het Elftal van de Maand. Joël Drommel (FC Twente), Denzel Dumfries en Daniel Schwaab (PSV), Peet Bijen (FC Twente), Tyrell Malacia en Jens Toornstra (Feyenoord), Donny van de Beek (Ajax), Pablo Rosario (PSV) en Nicolai Jørgensen (Feyenoord) completeren de ploeg.

Speel mee met het gratis Eredivisiespel en voorspel alle uitslagen van deze speelronde. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie