Arne Slot en Dick Advocaat kijken uit naar de topper van zondag tussen AZ en Feyenoord, al zijn beide trainers zich ervan bewust dat storm Ciara weleens van invloed zou kunnen zijn op het duel in Alkmaar.

"We gaan ervan uit dat de wedstrijd gewoon doorgaat, maar de situatie moet wel goed gemonitord worden door de clubs en de KNVB", zei Feyenoord-coach Advocaat vrijdag op zijn persconferentie in Rotterdam.

Volgens Weerplaza zal storm Ciara zondag mogelijk windvlagen van 140 kilometer per uur veroorzaken. Die uithalen van orkaankracht worden verwacht aan het einde van de middag of het begin van de avond. AZ-Feyenoord begint om 14.30 uur in het AFAS Stadion, waar in augustus bij een storm een deel van het stadiondak instortte en het grootste deel van het dak inmiddels verwijderd is.

"Ik heb bij AZ gewerkt en weet dat als het waait in dat stadion, het ook goed waait", aldus Advocaat. "De geleerden zullen wel weten wat er gedaan moet worden, maar het gaat nog steeds om het publiek. We moeten beseffen dat het een heel belangrijke wedstrijd is en dat de fans daar ook van willen genieten. Als dat niet kan door de wind, heeft het weinig zin om te spelen."

AZ-trainer Slot zei vrijdag op zijn persconferentie dat hij wil afwachten hoe de situatie zondag is. "We hebben overigens al vaker met wind gevoetbald in het AFAS Stadion. We bereiden de spelers dus voor zoals we altijd doen."

Een woordvoerder van AZ vertelde donderdag aan NU.nl dat het stadion goedgekeurd en veilig is en dat er binnen de club geen angst voor de nieuwe storm leeft. De KNVB meldde dat het hoogst ongebruikelijk is dat wedstrijden worden afgelast vanwege wind, behalve als het weer tot gevaarlijke situaties leidt. "Of er wordt gespeeld, is uiteindelijk aan de scheidsrechter. Of, in extreme gevallen, de gemeente."

'Kan een heel interessante wedstrijd worden'

De wedstrijd tussen AZ en Feyenoord is belangrijk voor de strijd in de top van de Eredivisie, want de Alkmaarders staan met nog dertien wedstrijden te gaan tweede, met zeven punten voorsprong op nummer drie Feyenoord. Koploper Ajax heeft drie punten meer dan AZ.

Advocaat is onder de indruk van het spel van de club waar hij in de seizoenen 2009/2010 en 2013/2014 op de bank zat. "We spelen tegen een ploeg die op dit moment gewoon heel goed voetbalt", zei de 72-jarige coach. "Ze hebben het voordeel dat ze al een tijd met elkaar spelen."

Toch vindt de Hagenaar niet dat Feyenoord zondag de underdog is. "Waarom zou AZ de favoriet moeten zijn? Wij hebben ook een aardig elftal en zijn bezig aan een goede reeks (Feyenoord won zijn laatste vijf competitieduels, red.). Het elftal heeft vertrouwen en ik vind dat wij in bepaalde fases ook heel goed voetballen. Het kan een heel interessante wedstrijd worden."

Slot verwacht eveneens een leuk duel. "Het mooie aan deze wedstrijd is dat het twee ploegen in vorm zijn. Beide ploegen hebben ook spelers die in vorm zijn. Mooier kun je het op voorhand niet hebben."

Bij AZ zijn verdedigers Owen Wijndal en Ron Vlaar nog een vraagteken. Feyenoord beschikt over een volledig fitte selectie.

