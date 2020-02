De bekritiseerde John de Jong blijft aan als technisch manager van PSV. De in crisis verkerende club is in gesprek met twee kandidaat-trainers voor komend seizoen.

De Jong stelde vorige week nog dat hij een vertrek overwoog bij PSV. Bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) bestormden tientallen woedende PSV-supporters de hoofdingang van het Philips Stadion en eisten het vertrek van de technisch manager.

Algemeen directeur Toon Gerbrands meldde vrijdag tegenover diverse media dat De Jong gewoon aanblijft. Ook vertelde hij dat interim-coach Ernest Faber het seizoen zal afmaken. Onder zijn leiding wist PSV na de winterstop nog geen duel te winnen.

De Jong is sinds de zomer van 2018 technisch manager in Eindhoven. De aankopen die hij dit seizoen deed, konden nog geen goede indruk maken.

Gerbrands spreekt van dieptepunt in PSV-geschiedenis

Gerbrands noemde de ongeregeldheden tegen FC Twente "een dieptepunt in de geschiedenis van de club". Vanwege de dreigende situatie moest het huis van Gebrands de afgelopen dagen beveiligd worden.

PSV bezet momenteel slechts de vijfde plaats in de Eredivisie en werd in de TOT KNVB-beker uitgeschakeld door Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda.

Zaterdag staat er voor PSV een thuiswedstrijd tegen Willem II op het programma. De ploeg uit Tilburg staat een plek hoger dan de Eindhovenaren op de ranglijst van de Eredivisie.

