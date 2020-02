De bekritiseerde John de Jong blijft aan als technisch manager van PSV. De in crisis verkerende club is daarnaast in gesprek met twee kandidaat-trainers voor komend seizoen.

De Jong zei vorige week nog dat hij een vertrek bij PSV overwoog. Bij de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) bestormden tientallen woedende supporters de hoofdingang van het Philips Stadion en eisten zij het vertrek van de technisch manager.

Algemeen directeur Toon Gerbrands meldde vrijdag in gesprek met PSV TV dat De Jong gewoon aanblijft. Ook vertelde hij dat interim-coach Ernest Faber het seizoen zal afmaken. Onder zijn leiding wist PSV na de winterstop nog geen duel te winnen.

De Jong is sinds de zomer van 2018 technisch manager in Eindhoven. De aankopen die hij dit seizoen deed, konden nog geen goede indruk maken.

Gerbrands spreekt van dieptepunt in PSV-geschiedenis

Gerbrands noemde de ongeregeldheden tegen FC Twente "een dieptepunt in de geschiedenis van de club". Vanwege de dreigende situatie moest het huis van Gebrands de afgelopen dagen beveiligd worden.

"Er was recherche bij mij thuis, er werden camera's opgehangen en ik kreeg dingen in de brievenbus die daar niet thuishoren", vertelt Gerbrands. "Dat had ik in achttien jaar voetbalbestuur nog nooit meegemaakt. Kennelijk hoort het erbij, maar ik vind het niet normaal."

Toch zei de PSV-directeur dat hij de afgelopen dagen geen angst heeft gevoeld. "Bang is niet het juiste woord, maar leuk is anders. Je voelt je vogelvrij."

"De persoonlijke veiligheid was in het geding. Ik betaal deze prijs kennelijk voor het werk dat ik doe, maar dat gold ook voor de mensen in mijn omgeving. Er zijn echt grenzen overschreden", zegt Gerbrands.

Toon Gerbrands. (Foto: Pro Shots)

'We moeten aan de bak om Europees voetbal te halen'

PSV bezet momenteel de teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie en werd in de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda.

Gerbrands hoopt de blik op de toekomst te kunnen richten. "De afgelopen week hebben we met alle geledingen van de club gesprekken gevoerd: raad van commissarissen, sponsoren en supporters. Nu zetten we er een dikke streep onder, want we moeten aan de bak om nog Europees voetbal te kunnen halen."

Zaterdag staat er voor PSV een thuiswedstrijd tegen Willem II op het programma. De ploeg uit Tilburg staat een plek hoger dan de Eindhovenaren op de ranglijst van de Eredivisie.

