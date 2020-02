PSV-trainer Ernest Faber hoopt zaterdag zijn eerste overwinning na de winterstop te boeken. Hij denkt alleen niet dat zijn ploeg favoriet is in de thuiswedstrijd tegen Willem II.

"Gezien de ranglijst is Willem II favoriet", zei Faber vrijdag op een persconferentie in Eindhoven. "Zij zijn de ploeg in vorm en wij zijn dat niet. Het is aan ons om te laten zien dat het niet zo is."

PSV bezet de teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie. De Tilburgers staan met een voorsprong van vier punten vierde.

"Willem II is goed in de omschakeling, heeft veel snelheid voorin en heeft een hecht team", somde Faber op. "Hun goede resultaten geven natuurlijk vertrouwen, ze hebben niks te verliezen."

Toch hoopt de interim-trainer dat zijn ploeg een einde kan maken aan de reeks slechte resultaten. "Wij moeten thuiswedstrijden gewoon winnen, dat moeten we gewoon uitstralen."

Stand bovenin Eredivisie 1. Ajax 21-50

2. AZ 21-47

3. Feyenoord 21-40

4. Willem II 21-40

5. PSV 21-36

6. Vitesse 21-35

7. FC Utrecht 21-34

'Iedereen heeft behoefte aan overwinning'

De Brabantse derby is vooral belangrijk in de strijd om Europees voetbal. Faber kan weer beschikken over Ibrahim Afellay, die terugkeert van een schorsing. De coach wilde nog niets loslaten over de opstelling. "Maar we zullen weer enkele accenten verleggen, dat doen we bij elke wedstrijd."

Vorige week ging een zwak PSV met 1-0 onderuit tegen Ajax. Faber noemde dat vrijdag "PSV-onwaardig" en merkt dat er nog altijd veel spanning is in de spelersgroep. "Maar dat hoort er ook bij, zonder spanning kun je niet presteren. Iedereen heeft behoefte aan een overwinning."

"Wij kunnen veel beter dan we hebben laten zien. Het is veel te angstig, maar bij PSV verwacht ik dat je kan voetballen van achteruit. Dat lukt niet, maar we zouden het wel moeten kunnen."

De aftrap van PSV-Willem II is zaterdag om 19.45 uur.

