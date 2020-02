Daley Blind keert zondag terug in de wedstrijdselectie van Ajax, dat dan op bezoek gaat bij FC Utrecht. De 29-jarige verdediger is voldoende hersteld van een ontstoken hartspier, die hem sinds medio december aan de kant hield. Ryan Babel kan ook spelen in Utrecht.

Blind stond drie weken geleden voor het eerst weer op het trainingsveld van Ajax. Vorige week werden alle medische seinen op groen gezet en keerde hij terug bij de groepstraining.

"Daley moet nu de volgende stap gaan zetten", antwoordde trainer Erik ten Hag vrijdag op zijn persconferentie op de vraag of Blind direct in actie zal komen tegen FC Utrecht. "Hij moet weer wedstrijden gaan spelen, maar in zijn opbouw is het heel logisch dat hij op de bank begint."

Blind werd op 10 december duizelig in het Champions League-duel met Valencia (0-1). Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor Ajax. Bij de verdediger werd preventief een subcutane ICD geplaatst. Dat is een defibrillator die wordt geïmplanteerd bij mensen die het risico lopen dat zij met hartritmestoornissen of een hartstilstand te maken krijgen.

"Het was zeker een schok, bij mij en de selectie kwam het hard aan. Het welzijn van de spelers staat altijd voorop", aldus Ten Hag. "Er moesten dingen opgelost worden bij Daley en dat is gebeurd."

"Buiten de schijnwerpers is hij al een tijd aan het 'optrainen', onder continue monitoring. Er zit een zorgvuldige opbouw in om dat op de beste manier te begeleiden. Ik moet vertrouwen op de wijze mannen die zich hierover hebben gebogen."

Ajax-trainer Erik ten Hag. (Foto: Pro Shots)

Promes en Veltman ontbreken bij Ajax

Aanvaller Quincy Promes (hamstring) en verdediger Joël Veltman (knie) vielen afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-0-zege) geblesseerd uit en zullen meerdere weken aan de kant staan bij Ajax.

Babel moest zich tegen de Eindhovenaren laten wisselen vanwege een kneuzing van zijn rechterbilspier, maar de buitenspeler kan meedoen tegen FC Utrecht.

Hakim Ziyech (kuit) deed vrijdag samen met Zakaria Labyad (knie) wat loopoefeningen op het trainingsveld van Ajax, maar het duo is nog niet fit genoeg om te spelen.

FC Utrecht zal het tegen de koploper van de Eredivisie moeten doen zonder Joris van Overeem, Adrian Dalmau en Mitchell van Rooijen.

FC Utrecht-Ajax begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Het is het honderdste Eredivisie-duel tussen de twee ploegen. Van de vorige 99 duels won Ajax er 61 en FC Utrecht 19.

