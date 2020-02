Het kabinet gaat de komende drie jaar 14 miljoen euro investeren om racisme in het voetbal tegen te gaan. Dat zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) zaterdag bij voetbalclub Zeeburgia in Amsterdam.

Het geld, dat afkomstig is uit de rijksbegroting, wordt onder meer geïnvesteerd in extra cameratoezicht en een app waarin supporters melding kunnen doen van wantoestanden in stadions.

Volgens minister Bruins hangen er in veel stadions van clubs uit het betaald voetbal al camera's en is er geluid via de microfoons van FOX Sports, dat de wedstrijden in de Eredivisie uitzendt.

"We moeten ervoor zorgen dat beeld en geluid bij elkaar komen", vertelde Bruins over de manier waarop supporters die zich racistisch uiten kunnen worden opgespoord.

Supporters die zich schuldig maken aan racisme zullen ook strenger worden gestraft en er komen vanaf mei twee speciaal aanklagers voor racismezaken.

Daarnaast kunnen clubs die te weinig hebben gedaan om racisme uit te bannen boetes en zelfs puntenaftrek krijgen. Ook een wedstrijd die (gedeeltelijk) zonder publiek wordt gespeeld, behoort tot de mogelijkheden.

Komende maanden wordt technologie ontwikkeld

Het kabinet en de KNVB gaan de komende maanden "met bedrijven die hier goed in zijn" kijken welke technologie al beschikbaar is en wat ontwikkeld moet worden. Daarna wordt ook gekeken hoe betaald voetbalorganisaties financieel gesteund kunnen worden bij het tegengaan van racisme.

"Iets wat echt niet kan" moet volgens Bruins in de meldingsapp door supporters op de tribunes kunnen worden doorgegeven. Een melding kan anoniem worden gedaan.

Volgens de bewindsman werkt het systeem goed in Engeland, waar in het verleden supporters zich geregeld schuldig maakten aan onder meer racisme.

Racisme bij FC Den Bosch aanleiding voor plannen

De maatregelen van de KNVB en het kabinet vloeien voort uit gesprekken die sinds twee maanden werden gevoerd over racisme in het voetbal.

Aanleiding waren racistische spreekkoren van supporters van FC Den Bosch richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in november.

Eind 2022 zullen het kabinet en de KNVB evalueren in hoeverre het plan om racisme in het voetbal aan te pakken is geslaagd. Dan wordt ook besloten hoe het probleem verder moet worden aangepakt.