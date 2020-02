Lieke Martens is opgelucht nadat ze donderdag voor het eerst na maanden blessureleed scoorde. Mede dankzij een treffer van de aanvaller won Barcelona met 3-2 van Atlético Madrid in de halve finale van de Spaanse supercup.

"Het heeft even geduurd voordat ik mijn eerste goal maakte", zegt Martens tegen de NOS. "Ik had wel een aantal assists en voelde me de laatste wedstrijden steeds beter, dan zit het doelpunt er wel aan te komen. Heel fijn dat ie nu valt."

De Wereldvoetbalster van het Jaar 2017 liep afgelopen zomer op het WK een teenblessure op, die haar vijf maanden aan de kant hield.

"Het is zwaar geweest, mentaal en fysiek", vertelt de 27-jarige Limburgse. "Het duurde veel langer dan gedacht. Dan kost het ook weer tijd voordat je het ritme weer hebt. Ik voel me nu pas eindelijk weer mezelf."

Martens heeft Oranje erg gemist

Martens kijkt ernaar uit om weer interlands te spelen. Oranje komt in maart op een vriendschappelijk toernooi in Frankrijk in actie tegen Brazilië, Canada en het gastland.

"Ik heb daar echt zin in. Driekwart jaar ben ik er niet bij geweest, dat was wel gek voor mij, want ik ben eigenlijk nooit geblesseerd. Even afkloppen", zegt Martens.

"Ik heb die meiden en het team gemist en kijk er echt naar uit om weer met ze te spelen. Er komen mooie wedstrijden aan in de voorbereiding op de Olympische Spelen."

Martens verheugt zich nu al op het olympisch toernooi in Japan. "Dat is natuurlijk een droom van elke speelster. We gaan er niet zomaar heen, maar willen natuurlijk weer iets presteren."

Maar eerst wil Martens nog om de prijzen strijden met Barcelona. Zondag speelt ze de finale om de supercup tegen Real Sociedad.

In de Spaanse competitie is Barcelona koploper met negen punten voorsprong op Atlético. De ploeg uit Madrid is in maart en april de tegenstander in de kwartfinales van de Champions League.