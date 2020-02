Een knieblessure houdt sc Heerenveen-doelman Warner Hahn nog minimaal enkele weken aan de kant. Hij blesseerde zich vorige week aan het gewricht.

Hahn miste door zijn blessure afgelopen weekend de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-1-nederlaag). Deze week keerde hij terug op het trainingsveld, maar de keeper bleek onvoldoende hersteld.

De 27-jarige Hahn miste in de eerste twintig speelrondes van dit Eredivisie-seizoen geen minuut. De oud-doelman van onder meer Feyenoord en PEC Zwolle staat sinds de zomer van 2017 onder contract in het Abe Lenstra Stadion. In zijn eerste seizoen kwam hij door schouderblessures amper in actie, maar daarna werd hij een vaste waarde.

Hahn werd in Sittard vervangen door leeftijdsgenoot Filip Bednarek. De Poolse oud-doelman van FC Twente, FC Utrecht en De Graafschap maakte zijn competitiedebuut voor de Friezen.

Met een negende plaats in de Eredivisie mag Heerenveen hopen op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Friezen spelen zaterdag (aftrap 19.45 uur) thuis tegen VVV-Venlo.

