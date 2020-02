Meerdere spelers van FC Barcelona hebben donderdag hun steun uitgesproken voor Lionel Messi in zijn conflict met technisch directeur Éric Abidal. Dat deden zij na de uitschakeling in de Copa del Rey door Athletic Blibao (1-0).

"Deze club krijgt al genoeg stront over zich heen van de buitenwacht. Dan moeten we niet intern ook met stront gaan gooien", zei verdediger Jordi Alba tegen Reuters.

Eerder deze week had Abidal in een interview gezegd dat de spelers niet meer gemotiveerd waren onder Ernesto Valverde, waarop hij voorzitter Josep Maria Bartomeu geadviseerd had om de trainer te ontslaan. Die uitspraak schoot in het verkeerde keelgat bij aanvoerder Messi, die in een bericht op Instagram eiste dat Abidal namen moest noemen, omdat hij anders alle spelers zwart maakte.

"Abidal was zelf een speler van Barcelona. Daarom zou hij moeten weten hoe het er in de kleedkamer aan toe gaat en hoe de spelers zich voelen", zei Alba. "Hij zou ons moeten helpen in plaats van ons bekritiseren."

Ook verdediger Gerard Piqué was niet blij met de uitspraken van Abidal. "Iedereen weet van zichzelf wat hij goed en slecht heeft gedaan. We moeten gewoon hard blijven werken en we moeten stoppen met onszelf in de voet te schieten."

Onder Valverdes opvolger Quique Setién is Barcelona de koppositie in La Liga kwijtgeraakt. Na het conflict met Messi en de bekeruitschakeling dreigt de club nu in een crisis te belanden.

Jordi Alba baalt na de late treffer van Athletic Bilbao-aanvaller Iñaki Williams. (Foto: Pro Shots)

'Als we zo doorgaan zullen successen vanzelf komen'

Bartomeu probeerde op Barça TV dan ook de moed erin te houden. "Ik wil Athletic feliciteren omdat ze door zijn naar de halve finales. Maar ik wil ook onze spelers complimenteren omdat ze hard geknokt hebben."

"We hebben de wedstrijd gedomineerd en speelden goed", vond de voorzitter. "Athletic heeft maar één kans gehad, maar dat was helaas wel voldoende voor de overwinning."

Het spel van zijn ploeg bood Bartomeu veel hoop voor de rest van het seizoen. "Als we met deze houding en ambitie blijven spelen, dan geeft me dat een heel goed gevoel voor de Champions League. We verdienden het vandaag om te winnen en als we dit vasthouden, dan zullen de successen vanzelf komen."

Zondag staat er voor Barcelona een uitwedstrijd in La Liga op het programma tegen Real Betis (aftrap 21.00 uur), de oude club van Setién.